瞄準外食商機 高雄金鑽鳳梨全聯桶裝截切上架

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（中央社記者林巧璉高雄12日電）高雄首選鳳梨季開跑，瞄準小家庭、外食族商機，高市農業局攜手全聯推「桶裝截切鳳梨」，高雄金鑽鳳梨經加工廠冷鏈環境完成削皮、截切、包裝，11至17日上架全聯全台門市。

農業局新聞稿表示，這次上架全聯的桶裝截切鳳梨，採用當季現採高雄金鑽鳳梨，截切鳳梨每桶的重量約400克，透過鮮採截切、包裝冷藏等方式，方便攜帶及食用，適合上班族、學生族群、外食族等族群。

農業局表示，高雄是台灣重要的鳳梨產區，年產量位居全台第3，種植面積1430公頃，高雄金鑽鳳梨主打品質優良、肉質細緻、口感紮實、鮮甜多汁、酸度低。

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全聯表示，台灣水果在市場極具競爭力與信賴感，長期致力將在地新鮮水果以合理的價格販售到消費者手中。隨著現代消費者對即食水果的需求日漸增加，每年所推出的截切鳳梨皆受到熱烈迴響。此次每桶69元、2桶129元超值優惠價搶鮮上架。

高雄農業局長姚志旺表示，金鑽鳳梨是高雄的驕傲，無論在國內或海外市場，皆受到消費者的肯定。透過創新行銷與多元通路，讓更多不同的消費族群認識高雄金鑽鳳梨的好滋味。本次與全聯合作已是第3年推出「桶裝截切鳳梨」，在銷售量屢創佳績，助農民銷售穩定。（編輯：郭諭儒）1140412