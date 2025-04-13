南投力行產業道路土石流交通中斷 上午已搶通

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（中央社記者鄭維真南投13日電）昨晚至今天清晨鋒面通過，各地出現陣雨及雷雨，南投縣仁愛鄉力行產業道路36.5公里處發生土石流，導致交通中斷，鄉公所上午已請廠商先行搶通，並持續清除剩餘土方。

中央氣象署今天上午發布大雨特報，鋒面通過，易有短延時強降雨，今天屏東、台東地區（含蘭嶼、綠島）及台中、南投、嘉義、高雄山區有局部大雨發生機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區注意坍方及落石。

南投縣深夜風強雨大，造成零星樹倒、號誌故障等情形，許多網友形容像颱風。其中，南投市彰南路碧山巖寺段有施工架倒塌，車輛無法通行，廠商預計今天中午前排除。

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仁愛鄉公所指出，投89線力行產業道路36.5公里發生土石流，阻斷交通，一早請廠商至現場清除土石，上午10時許已搶通，後續會將剩餘土方清除完畢。

仁愛鄉公所表示，塔羅灣溪水位上漲，未到警戒線，未影響便橋通行，呼籲當地民眾及遊客要注意安全，留意土石坍方等情形，不可掉以輕心。（編輯：李淑華）1140413