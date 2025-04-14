疑向中國退役軍人敬禮 基隆議員呂美玲惹議

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（中央社記者王朝鈺基隆14日電）無黨籍基隆市議員呂美玲日前參訪中國，向中國退役軍人敬禮再度惹議。呂美玲今天未正面回應，僅表示「感謝幫我消災，阿彌陀佛」。

網路社群平台近日則傳出1段影片，背景為斗大的「淄博」字樣燈飾，1名男子手持蘋果造型飾品，對呂美玲說，「您應該能看得出來這是個什麼造型吧，蘋果代表的是平平安安，為什麼要送給您這個蘋果，就是我是一名退役軍人」。

呂美玲接下蘋果飾品，聽到男子說是名退役軍人時，立即挺胸向對方行舉手禮，男子隨後拿出疑似軍人臂章，呂美玲更比出讚手勢，男子說，「我在澳門（服役），離咱們台灣很近，這個蘋果我是想著，因為我能更深切地感受到，中國人民解放軍才能更好的保護咱們台灣人民」，呂美玲則微笑以對。

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影片曝光後，引起網友撻伐，紛紛留言指呂美玲舔共，對此，呂美玲並未正面回應，僅透過LINE向媒體表示，「感謝幫我消災，阿彌陀佛」。

基隆市祥豐營區於民國112年7月24日發生迫砲爆炸，造成9名官兵受傷，呂美玲與反對祥豐營區遷移居民討論時，提到「中共不想打你，那是你討打，要打早就打了」等言論引發爭議，之後呂美玲也因而退出國民黨。（編輯：方沛清）1140414