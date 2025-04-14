加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

疑向中國退役軍人敬禮 基隆議員呂美玲惹議

2025/4/14 20:49（4/14 21:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
無黨籍基隆市議員呂美玲（圖）日前參訪中國，向中國退役軍人行舉手禮，影片曝光後，引起網友撻伐。對此，呂美玲14日未正面回應，僅透過LINE向媒體表示，「感謝幫我消災，阿彌陀佛」。中央社記者王朝鈺攝 114年4月14日
無黨籍基隆市議員呂美玲（圖）日前參訪中國，向中國退役軍人行舉手禮，影片曝光後，引起網友撻伐。對此，呂美玲14日未正面回應，僅透過LINE向媒體表示，「感謝幫我消災，阿彌陀佛」。中央社記者王朝鈺攝 114年4月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆14日電）無黨籍基隆市議員呂美玲日前參訪中國，向中國退役軍人敬禮再度惹議。呂美玲今天未正面回應，僅表示「感謝幫我消災，阿彌陀佛」。

網路社群平台近日則傳出1段影片，背景為斗大的「淄博」字樣燈飾，1名男子手持蘋果造型飾品，對呂美玲說，「您應該能看得出來這是個什麼造型吧，蘋果代表的是平平安安，為什麼要送給您這個蘋果，就是我是一名退役軍人」。

呂美玲接下蘋果飾品，聽到男子說是名退役軍人時，立即挺胸向對方行舉手禮，男子隨後拿出疑似軍人臂章，呂美玲更比出讚手勢，男子說，「我在澳門（服役），離咱們台灣很近，這個蘋果我是想著，因為我能更深切地感受到，中國人民解放軍才能更好的保護咱們台灣人民」，呂美玲則微笑以對。

google news透過 Google News追蹤中央社

影片曝光後，引起網友撻伐，紛紛留言指呂美玲舔共，對此，呂美玲並未正面回應，僅透過LINE向媒體表示，「感謝幫我消災，阿彌陀佛」。

基隆市祥豐營區於民國112年7月24日發生迫砲爆炸，造成9名官兵受傷，呂美玲與反對祥豐營區遷移居民討論時，提到「中共不想打你，那是你討打，要打早就打了」等言論引發爭議，之後呂美玲也因而退出國民黨。（編輯：方沛清）1140414

#中國人民解放軍
#中共
#澳門
#呂美玲
#國民黨
#基隆市
#蘋果
#阿彌陀佛
延伸閱讀
嗆民眾「你討中共打」引爭論 基隆議員呂美玲道歉退將反共護台新北場挺罷免 藍批不應撕裂社會中共散布爭議訊息今年已逾51萬則 國安局曝認知作戰路徑台灣民主實驗室：台灣社會、媒體受中國滲透世界排名第一
呂美玲
妨礙人車通行罰2.4萬元 基警承認有誤撤銷
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：