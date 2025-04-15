台中好人好事代表 77歲環保志工獲表揚

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市114年好人好事代表選拔今天揭曉，共24人獲選，其中最年長的77歲王鄭金妹，加入環保志工隊14年，還在關懷據點幫忙備餐及烹煮，也常主動協助獨居長者。

由台中市社會局指導、台中市表揚好人好事運動協會主辦的「台中市114年好人好事代表」選拔活動，經過3階段評選過程，共有教育、警消、醫療、慈善團體、社會人士等領域的24人獲選，今天在台中市政府舉行表揚典禮，頒發證書及獎座。

台中市表揚好人好事運動協會理事長林俊杰表示，所有好人好事代表身後都有動人的故事，有的從小經歷困苦，立志回饋社會；有的在行善過程中，收獲心靈的富足與快樂；還有人將公益活動視為日常生活，以身教帶領孩子加入行善行列，獲得表揚實至名歸。

為確保選拔過程的公正性，選拔表揚委員會主委徐靜鈴說，協會從年初開始向各大機關和團體發函，邀請符合條件的候選人，並通過初審、複審和決審等多層次評選程式，最終確認表揚名單。

今年最年長的當選人，是住台中市大安區的77歲王鄭金妹，自民國100年加入環保志工隊以來，一直擔任第2班班長，帶領13名班員定時清掃社區環境，並配合衛生防治宣導；另擔任社區關懷據點志工逾8年，負責廚房工作，包括備餐、烹煮、分裝餐盒到打掃廚房。

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從小就常到田裡幫忙農務的王鄭金妹表示，在從事志工之餘，目前還會下田，覺得這樣過日子，生活比較不會無聊，雖然自己年近8旬，能力所及也會幫助獨居長者。

目前擔任台中市警察局第六分局市政派出所長的曾一峰，出生於苗栗鄉下，從小父母就教導對社會要有責任感。他指出，在處理社會案件時，常會發現身後淒涼的被害人，他會幫忙尋求慈善團體協助，幫助弱勢也是他投身警察的原因之一。（編輯：吳素柔）1140415