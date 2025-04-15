雲林桐花季4/19、4/20登場 賞四月雪與品咖啡

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（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）雲林縣古坑鄉荷苞山桐花公園占地3公頃，種植逾2000棵油桐樹，古坑鄉公所表示，目前花況約2成，邀請民眾19、20日到現場欣賞四月雪，體驗古坑咖啡與客家文化的深韻之美。

古坑鄉公所今天在荷苞工作站舉辦記者會，客家委員會副處長孫國淞、古坑鄉長林慧如和雲林縣文化觀光處長陳璧君等人現場製作客家麻糬和紅龜粿，邀請民眾19、20日到桐花公園遊玩。

林慧如表示，古坑鄉荷苞山海拔約300公尺，因為緯度、氣候、土壤都適宜咖啡樹的生長，在日治時期，古坑鄉就是台灣的咖啡重鎮，因為咖啡是半日照植物，為了栽培咖啡而大量種植油桐樹來遮蔭，也因為此段歷史淵源，每到油桐花開的季節，古坑鄉就會形成「白桐花與黑咖啡共舞」的獨特景致。

陳璧君指出，今年油桐花季以「春天的桐話」為主題，並藉由「伯公祭儀」宣揚客家人對天地的感謝開啟桐花祭活動，呈現簡單純樸的客家桐花慶典以及桐花盛開的自然美景，來傳達客家樸質文化印象。

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今年活動結合藝術、信仰、文化與慢生活的體驗，讓旅人慢慢賞花之餘，也能深入體驗古坑的客家風情，同時集結在地學校的學生們創作「桐詩書法」，以及「桐畫創作」，讓民眾能在自然與藝術交融間，深刻體驗春天的桐話。

2025雲林桐花祭將於19日至20日在荷苞山桐花公園登場，活動期間備多項客家文化體驗，包括使用傳統粿模製作紅龜粿，象徵祈福納喜，並提供客家桐畫絹印DIY，讓民眾親手留下屬於春天的美好紀念。（編輯：李淑華）1140415