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南投星空季5月展開 結合星空音樂會、生態教育

2025/4/18 14:04（4/18 14:16 更新）
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南投縣政府主辦「南投星空季」，5月、8月、10月將在清境地區、溪頭、東埔溫泉區、南投市舉辦主題晚會及觀星活動，南投縣副縣長王瑞德（左）、交通部觀光署副署長黃勢芳（中）18日出席宣傳推廣活動。中央社記者蕭博陽南投縣攝 114年4月18日
南投縣政府主辦「南投星空季」，5月、8月、10月將在清境地區、溪頭、東埔溫泉區、南投市舉辦主題晚會及觀星活動，南投縣副縣長王瑞德（左）、交通部觀光署副署長黃勢芳（中）18日出席宣傳推廣活動。中央社記者蕭博陽南投縣攝 114年4月18日
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（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）南投星空季5月展開，縣府舉辦觀星音樂晚會，結合茶文化、布農族文化、螢火蟲生態，搭配七夕情人節及中秋節，讓活動豐富，也邀「麻吉貓」擔任星空友善大使以吸引親子客。

合歡山鳶峰到小風口區域2019年通過國際暗天協會（International Dark-Sky Association，IDA）認證，成為台灣首座國際暗空公園；南投縣政府主辦「南投星空季」，5月、8月、10月將在清境地區、溪頭、東埔溫泉區、南投市舉辦主題晚會及觀星活動。

縣府今天對外宣傳，南投縣副縣長王瑞德、交通部觀光署副署長黃勢芳等人出席，王瑞德致詞表示，感謝觀光署挹注資源並辦理「台灣觀光100亮點」，南投4個景點清境、溪頭、日月潭、雙龍瀑布七彩吊橋獲選，觀光署每月也會推薦不同縣市擔任「值星官」，南投縣5月輪到「主打星」，正巧與南投星空季搭上宣傳話題。

縣府觀光處表示，5月3日及10日在清境星巴克停車場辦主題晚會、音樂趴，活動5月17日移師鹿谷鄉溪頭松林町停車場、8月23日在信義鄉東埔溫泉廣場、10月4日在南投市赤腳精靈景觀餐廳舉辦「光點仙境，月光派對」；另外，5月17日至5月31日舉辦10場觀星導覽。

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觀光處表示，合歡山國際暗空公園奠定南投觀星旅遊基礎，近年透過學界及地方協會力量，宣導在地旅宿業者加入「星空友善店家」，遵守暗空相關規範，透過節制光源減少光害響應星空資源保護，也輔導旅宿業者發展觀星服務、培育在地星空導覽人才。

觀光處表示，接下來目標則是推展「星空友善店家2.0」，3大目標包含輔導業者投入暗空地景營造，融合社區美學創造觀光價值，讓夜晚成為可被欣賞景點，進而申請國際暗空社區認證，並輔導業者參與更深入的星空導覽課程，協助業者提供並優化星空旅遊。（編輯：李淑華）1140418

王瑞德
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