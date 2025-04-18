嘉義縣烏殼綠竹筍 2025年出口加拿大首批裝櫃

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（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）嘉義縣大林鎮上林蔬果生產合作社今年首批外銷加拿大烏殼綠竹筍今天裝櫃，共1040箱、12.48公噸；縣長翁章梁說，烏殼綠竹筍外銷展現台灣農業的國際競爭力，也可平穩產地價格。

上林蔬果生產合作社與豐如國際股份有限公司進行今年首批烏殼綠竹筍外銷裝櫃作業，翁章梁中午前往視察裝箱情形，鼓勵農友持續提升品質、拓展海外市場。

翁章梁接受媒體聯訪表示，大林烏殼綠竹筍現在盛產，這5、6年來穩定外銷加拿大，每年約70、80公噸，外銷的價格如果很好，也可以讓國內筍子的價格平穩。

翁章梁強調，在全球農產品貿易面臨挑戰之際，大林鎮烏殼綠竹筍仍穩定出口，展現台灣農業的國際競爭力。縣府會持續協助農業產業鏈與國際接軌，透過參與海外展會、拓展外銷通路，全力支持農民打開國際市場，讓世界各地的消費者都能品嚐來自嘉義的優質農產。

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農業處表示，嘉義縣是全台烏殼綠竹筍最大產地，尤其大林鎮種植規模最廣，面積達800公頃，產量居全國之冠，當地土壤為鬆軟的半砂質，搭配日照充足、日夜溫差大的氣候條件，極適合竹筍生長，所產竹筍外殼呈淡黑綠色、表皮具絨毛，筍體筆直高大、肉質細緻，長年深受國內外市場青睞。

此外，縣府長期推動友善農業，大林地區烏殼綠竹筍農友逐年擴大友善耕作面積，減少農藥與除草劑使用，營造適合保育類諸羅樹蛙活動與繁殖的棲地，如今竹林間常見樹蛙與竹筍共生的畫面，充分展現嘉義縣在推動農業發展時，亦兼顧生物多樣性。（編輯：李淑華）1140418