新北動保處打造友善動物辦公室 有如喵星人基地

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（中央社記者王鴻國新北21日電）新北市政府動保處重新裝潢辦公室空間，將「貓道」融入天花板，打造立體貓咪遊樂場，有如喵星人基地，可讓貓咪四處穿梭，形成讓貓咪與人類都能安心互動的舒適辦公環境。

動保處發布新聞稿指出，新辦公室不僅提升空間的實用性，也開創了政府機關友善動物辦公環境的新局面，展現新北市對動物保護的高度重視與創新思維。

動保處表示，辦公廳舍天花板上的「貓道系統」。是以堅固的木質材料搭建，沿著天花板蜿蜒延伸，形成一個安全又有趣的立體空間。

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此外，貓道設有多處透明玻璃觀景窗，方便來訪民眾欣賞貓咪的靈活身姿，增加互動趣味性。貓咪在貓道上自由漫步、觀察四周，甚至在高處小憩，享受完全屬於自己的領域，且貓道的設計不僅考量貓咪喜歡高處的天性，也特別注重結構的穩定與材料安全性，使用耐磨、防滑的表面，確保貓咪活動時不會受傷。

動保處表示，除了天花板上的貓道，動保處還設立專屬的「親貓空間」，讓貓咪和人類能在輕鬆、安全的環境中互動，有助於降低壓力、增加幸福感，也可大幅提升辦公室整體的工作氛圍。（編輯：李淑華）1140421