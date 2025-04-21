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強化管理 高市交通局推合法停車場標章辨識

2025/4/21 11:40（4/21 11:51 更新）
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為加強停車場管理並保障市民權益，高雄市交通局針對高雄市合法登記在案的民營停車場，推動「合法停車場標章」制度。（高雄市交通局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年4月21日
為加強停車場管理並保障市民權益，高雄市交通局針對高雄市合法登記在案的民營停車場，推動「合法停車場標章」制度。（高雄市交通局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年4月21日
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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）為加強停車場管理，高雄市交通局今天表示，將針對合法登記在案的民營停車場，推動「合法停車場標章」制度，要求業者於停車場出入口明顯處張貼標章，以供民眾辨識。

高雄市交通局今天透過新聞稿表示，截至今年3月底，高雄市已合法設置的民營公共路外停車場達1193場，交通局除每年例行性查核定型化契約外，也會不定期派員抽查。

交通局指出，針對雖登記在案但違反設置計畫的停車場以及無證營業的停車場，將持續加強稽查，透過例行查核、不定期抽查及民眾檢舉機制，積極查處違規業者。

交通局表示，透過加強稽查，希望確保停車場業者遵守相關規定，包括營業時間、收費標準、意外責任險、票卡遺失費用計算方式、工本費及身心障礙者專用停車位設置等。

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交通局指出，若經查證違規屬實，將依停車場法處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰及列管，並要求違規業者限期改善，無證營業者須依法申請停車場登記證或停止營業。

交通局強調，將持續督導合法停車場業者張貼合法停車場標章，並強化違規業者查處，確保市民能安心停車，使用合法、安全的停車服務。（編輯：張雅淨）1140421

#交通局
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