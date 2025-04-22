雲林華南村石梯田書屋獲獎 台灣農村美躍國際
2025/4/22 14:55（4/22 15:16 更新）
（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）雲林縣政府攜手雲林古坑鄉華南社區發展協會推動「華南村石梯田書屋」，獲2025年芬蘭Arch Design Award國際設計大獎銅獎，展現台灣農村空間活化與公共設計國際競爭力。
雲縣府城鄉發展處長林長造今天表示，全案緣起華南社區與在地華南實驗國民小學長年投入農村再生行動，針對偏鄉人口流失與產業式微，社區與縣府合作，透過「社區規劃師輔導計畫」推動石梯田復育、產業活化及空間再造，「石梯田書屋」為行動核心成果之一。
林長造說，書屋建築結合原有共生田、閒置工寮及配藥池，透過在地匠師砌石修築駁坎，導入友善通用設計，讓原本破碎地景重現生命力。空間內部設計融合導覽、閱讀與教育等多元機能，成為連結地方文化、歷史與未來新場域。
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林長造表示，華南社區以「石梯田書屋」為基地，整合自然資源、農業景觀與休憩產業，推動導覽體驗、農產推廣等多元經營模式，展現農村再生實踐力，復育傳統地景、活化閒置空間，吸引許多青年回鄉深耕，實踐空間永續與文化延續目標。
雲林縣長張麗善表示，獲獎為雲林社區營造成果注入強心針，縣府未來將持續支持各地社區深耕地方，串聯文化、產業與空間創新，讓世界看見更多台灣農村故事。（編輯：李明宗）1140422
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