屏東黑鮪季5/3登場 增小琉球音樂會、鮪魚造型冰棒

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（中央社記者黃郁菁屏東縣23日電）屏東黑鮪魚文化觀光季將登場，5月3日到7月6日推出系列活動；除海洋音樂會、大鮪市集、美食推廣宴及經典之夜外，今年增加小琉球音樂會、鮪魚造型冰棒等新亮點。

2025屏東黑鮪魚文化觀光季即將登場，屏東縣政府傳播暨國際事務處今天舉行宣傳記者會說明，5月3日「海洋音樂會」打頭陣，由歌手動力火車、王識賢、朱海君、派偉俊等堅強卡司演出，為活動揭開序幕；今年並首度將活動版圖延伸至離島小琉球，5月17日舉辦「琉住你音樂會」，邀請台語唱將許富凱、黃妃、楊繡惠、陳孟賢及草屯囝仔等藝人同台尬歌，還有精采煙火秀。

傳播處表示，每年開放報名秒殺的「美食推廣宴」，將於6月7日晚間6時在東隆宮廣場前辦理，用新鮮黑鮪魚、油魚子、櫻花蝦等在地食材製作出10道美味辦桌菜餚，並搭配紅寶石歌廳秀，由知名台語歌手許富凱、龍千玉及施文彬等帶來多首好歌；限量100桌、1桌新台幣5980元，5月7日中午12時開放報名。

傳播處指出，6月14、15日在大鵬灣國際休閒特區舉行「大鮪市集」，集結百家特色攤商，包含海味、在地小吃、伴手禮及文創手作等，並規劃海洋趣味拍照裝置及打卡區，以及知名樂團玖壹壹、藝人蕭秉治等帶來精彩表演，還有璀璨煙火秀；6月21日東隆宮廣場前舉行「經典之夜」，將有知名藝人陳美鳳、殷正洋、趙詠華等，與民眾分享經典好歌。

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傳播處提及，今年特別開模製作鮪魚造型冰棒，黑鮪魚文化觀光季期間，每週五、六、日上午11時至晚間6時，在東港候船室外販售；另外販售今年限量紀念品「潮鮮袋」，以環保材質杜邦紙製作，設計文青且實用，活動期間至販售攤位出示大東港地區（東港、新園、林邊及小琉球）不限金額消費證明，可用優惠價帶回。

屏東黑鮪魚文化觀光季活動詳情及優惠，可至屏東縣政府官網、2025屏東黑鮪魚文化觀光季活動官網（https://www.amazing-pingtung.com/ptcf） 或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書（Facebook）粉專查詢。（編輯：陳仁華）1140423

屏東黑鮪魚文化觀光季期間，東港候船室外販售鮪魚造型冰棒，有芒果、草莓、百香果、巧克力、多多及花生6種口味，1支新台幣65元、2支120元。中央社記者黃郁菁攝 114年4月23日