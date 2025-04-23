82歲議員被邀參加單身聯誼 中市府：絕對是詐騙

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中23日電）民國32年出生的台中市議員張瀞分，為市議會最資深議員，她今天分享接到自稱是民政局的電話，邀請她參加單身聯誼，她驚覺這肯定不是真愛，民政局長吳世瑋答詢說，絕對是詐騙。

台中市議會今天召開民政業務質詢，國民黨籍台中市議員張瀞分表示，上週她接到一通電話，對方表示為民政局進行未婚聯誼調查，還詢問「是否未婚」，此時她驚覺，這不是真愛，一定是詐騙。

吳世瑋答詢指出，市府舉辦單身聯誼的訊息，都會統一在民政局網站上公告，不可能逐一打電話邀請民眾，「這絕對是詐騙」，接到這類電話最好立刻掛掉，否則被套問個資，要求繳交報名費。

張瀞分提到，民眾相信市府舉辦的單身聯誼活動，但有人冒用公部門名義打電話，要求報名單身聯誼，若是有人遭詐騙，談戀愛不成還會被騙。吳世瑋說，可來電詢問民政局。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張瀞分也提到，市府員工目前未婚者，男性約4900人、女姓約7600人，市府應提高誘因。人事處長沈德蘭表示，經調查市府未婚員工當中，女性參加聯誼活動的意願低，男性意願比較高。上半年有2場未婚聯誼活動，鼓勵單身員工踴躍報名，若配對成功市長會送禮物。

國民黨市議員陳政顯也建議，應具體提高誘因，例如參加單身聯誼活動，報名就購物禮券，配對成功結婚就送小豪宅，一定吸引員工報名，要求民政局提出詳細計畫送議會。吳世瑋表示，研議辦理。（編輯：郭諭儒）1140423