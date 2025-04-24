台南安平水資源回收中心 獲認證環教設施場所

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南市政府與內政部、南科管理局共同投入興建安平再生水廠、環境教育中心、輸水管線及高階處理設施，市府爭取認證，環境部通過安平水資源回收中心為環境教育設施場所。

台南市政府水利局人員告訴中央社記者，安平水資源回收中心廠區擁有完善大型再生水及污水處理設施，每天可供應南科園區高科技廠商3萬7500噸再生水，使台南成為全台穩定供應再生水模範城市之一。

水利局指出，台南市長黃偉哲重視環境教育，責成水利局爭取安平水資源回收中心成為環境教育場所，讓市民更瞭解台南市推動永續水資源的決心，並使珍貴水資源持續朝循環永續方向邁進。

水利局指出，經過相關單位於113年3月提案，環境部於昨天召開環境教育認證審查會，認證通過安平水資源回收中心為環境教育設施場所。

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水利局表示，環教場域針對因應氣候變遷及水資源挑戰，透過實地解說外，以及結合擴增實境科技體驗，以安平水利發展、污水處理機制、全球環境衝擊及再生水價值4大面向設計環境教育內容，宣導落實珍惜水源。

水利局指出，期望從環保、生態及教育角度出發，除破除過去水資源回收中心為嫌惡設施舊觀感，更能傳承嘉南大圳設計者精神，克服艱苦，創造台南安平水資源回收中心新頁。（編輯：管中維）1140424