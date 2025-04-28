檢調搜索國民黨新北黨部引爭議 綠籲依法查辦

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（中央社記者王鴻國新北28日電）檢調查辦罷免涉不實連署案，今天搜索國民黨新北市黨部，引發新北市議會論戰，甚至要求市選委會到會說明。藍營批司法嚴重侵害民主；綠營要求司法應依法查辦。

新北市議會今天進行部門業務質詢，藍綠就新北市選委會是否應到會說明罷免連署等查證情形，引發爭論。

民進黨議員張嘉玲表示，新北市選委會主委、總幹事、民政單位負責相關查核工作，必須對外界、選民說明清楚；國民黨議員江怡臻表示，中選會規定各縣市的選委會，如果被邀請要來議會做相關說明，其實是得以拒絕。議會沒有職權讓選委會來做相關的說明。

兼任選委會總幹事的民政局長林耀長表示，市選委會是直屬中選會的獨立機關，不歸府會管轄，議會也沒有權限要求選委會人員來備詢。

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新北市議會國民黨團也發布新聞稿對司法嚴重侵害民主制度與言論自由，表達最嚴正抗議與譴責。黨團書記長王威元表示，政府「辦藍不辦綠」，對藍營連署大動作搜索，對綠營連署違規行為卻無追究，嚴重違反比例原則，完全背離法治精神。

民進黨新北市議會黨團也發布新聞稿，黨團總召集人廖宜琨表示，國民黨發動的罷免民進黨籍立委連署案中，出現已故公民的連署紀錄，顯示出系統性偽造民意的違法行為，因此，民進黨一貫支持檢調，無論黨派，只要涉及違法行為，皆應依法查辦。（編輯：方沛清）1140428