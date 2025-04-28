中山大學遭檢舉排污水 校方：改善接管檢測已無異常

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（中央社記者張已亷、蔡孟妤高雄28日電）高雄環保局近期接獲檢舉，指中山大學排放污水影響環境，經派員稽查與複查，校方皆已完成改善。中山大學表示，已改善污水接管，水質經檢測無異常，陸蟹、魚蝦等生物活動均正常。

高雄市政府環保局今天表示，1月7日接獲民眾陳情並派員到國立中山大學稽查，以攜帶式水質儀器檢測排水溝上中下游水質，數據正常；但校方承認教職員宿舍生活污水逕行排入後方排水溝，影響環境衛生。

環保局指出，依違反廢清法第11條規定，限期改善，經2月14日複查，相關生活污水已接管至地下管線，並依許可文件登載資料執行後續廢（污）水處理。

環保局指出，24日再有民眾檢舉，稽查發現校內教職員宿舍另一管線排放含有泡沫生活污水至建物地下一樓平台，再溢流至建物內部地下管線收集，溢流處影響環境衛生，是違反廢清法第11條規定，限期改善，經人員今天複查，溢流處已接管至地下管線改善完成。

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中山大學表示，經環保局現場會勘並進行檢測，水質皆為正常；另外，水利局、環保局等相關單位今天會勘現場，除有陸蟹活動外，水溝內有魚、蝦及蝌蚪等生物活動正常。

校方指出，污水接管部分已改善，目前正嘗試在附近水管鋪上紗網及放置磚塊或石頭，增加螃蟹可攀爬地方，減少因為鋪面太平滑造成影響。（編輯：陳仁華）1140428