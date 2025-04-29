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泰國文化節首登高雄 陳其邁祝賀深化台泰友誼

2025/4/29 10:41（4/29 11:11 更新）
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泰國貿易經濟辦事處28日在高雄衛武營國家藝術文化中心舉辦「2025高雄泰國文化節」，高雄市長陳其邁（右）親自到場獻上祝賀，與泰國貿易經濟辦事處代表文那隆（左）合影。（高雄市行國處提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月29日
泰國貿易經濟辦事處28日在高雄衛武營國家藝術文化中心舉辦「2025高雄泰國文化節」，高雄市長陳其邁（右）親自到場獻上祝賀，與泰國貿易經濟辦事處代表文那隆（左）合影。（高雄市行國處提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月29日
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（中央社記者林巧璉高雄29日電）泰國貿易經濟辦事處昨天在高雄衛武營國家藝術文化中心舉辦「2025高雄泰國文化節」，高雄市長陳其邁感謝辦事處促成活動首次在高雄舉行，讓台灣民眾體驗道地泰式風格。

高雄市行政暨國際處今天新聞稿指出，今年泰國文化節以「你好！高雄！（Sawasdee Kaohsiung）」為主題，邀請來自清邁的薩班恩舞團（Sbun-nga）帶來原汁原味的泰國傳統舞蹈，泰國知名嘉拉雅妮‧瓦塔娜公主音樂學院（PGVIM）帶來弦樂四重奏及銅管樂團演奏，為觀眾帶來豐富多元的泰國藝術饗宴。

泰國貿易經濟辦事處代表文那隆致詞表示，泰國文化節首度在高雄舉辦，會特別選擇高雄，因為高雄是南台灣最大城市，且深具潛力及活力，更具有科技、文化等魅力。

陳其邁昨天也親自出席欣賞泰式音樂與舞蹈，他感謝泰國貿易經濟辦事處促成泰國文化節首次在高雄舉行，讓市民有機會深入了解泰國文化。

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陳其邁說，目前大約有6700名泰國人在高雄工作與生活，高雄與曼谷、清邁的直飛航線，以及高雄市政府舉辦「日光海島生活節」及「泰國體育文化嘉年華」，皆深化與泰國交流，讓在高雄的泰國朋友感受溫暖，也讓台灣民眾體驗道地泰式風格。

行國處長張硯卿指出，市府與駐台單位在各領域發展合作，這回迎接泰國文化節首度在高雄舉行，市府跨局處協助宣傳，看到活動獲得廣大迴響非常感動，這不僅是高雄與泰國文化交流的重要里程碑，也進一步深化雙邊友好情誼。（編輯：吳素柔）1140429

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泰國貿易經濟辦事處28日在高雄衛武營國家藝術文化中心舉辦「2025高雄泰國文化節」，這是泰國文化節首度至高雄舉辦，以「你好！高雄！（Sawasdee Kaohsiung）」為主題帶來泰國傳統舞蹈演出。（高雄市行國處提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月29日
泰國貿易經濟辦事處28日在高雄衛武營國家藝術文化中心舉辦「2025高雄泰國文化節」，這是泰國文化節首度至高雄舉辦，以「你好！高雄！（Sawasdee Kaohsiung）」為主題帶來泰國傳統舞蹈演出。（高雄市行國處提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月29日
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