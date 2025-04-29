推銷雲林大蒜 張麗善：嗆辣堆疊出好滋味

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（中央社記者姜宜菁雲林縣29日電）雲林縣長張麗善今天指出，去年底至今年初的氣溫有助蒜頭生長，今年蒜頭面積較去年略減，但產量增，歡迎用現金支持雲林蒜頭，且蒜頭嗆辣味應用在日常飲食中，堆疊出好滋味。

雲林縣農業處今天在縣府親民大廳舉辦「春日尚青、盛蒜在握」農產推廣記者會活動，張麗善跟著主廚利用蒜頭製作出多道料理，展現雲林大蒜的鮮、香、嗆辣。

張麗善表示，雲林為全台最大的大蒜產區，年種植面積近5000公頃，年產量超過4700萬公斤，每10顆蒜頭就有9顆來自雲林，產量穩居全國第一，而去年底至今年初的氣溫有助於蒜頭生長，今年蒜頭面積較去年略減，但產量增。

張麗善說，近年來縣府積極輔導，各產業團體除推廣鮮食蒜頭外，更開發出黑蒜、蒜精、蒜醬等多元加工產品，不僅提升附加價值，也拓展消費市場。無論是日常料理或伴手禮選擇，皆可一次體驗雲林大蒜從原味鮮食到創新加工的豐富風貌。

雲林縣農業處長魏勝德指出，雲林大蒜不僅辛香濃郁、風味獨特，更具有極高營養價值，所含的大蒜素具備天然抗菌功效，因此享有「天然抗生素」的美譽。此外，蒜頭耐保存，只要存放於通風處，完整蒜頭可保存長達6個月以上。

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張麗善、魏勝德等人強調，現在正是選購雲林蒜頭的最佳時機，邀請全國民眾踴躍支持在地蒜農，多多選購雲林新鮮蒜頭，不僅為健康加分，更為在地農業注入源源活力。

台灣海口農糧生產合作社理事主席林煌智表示，受去年颱風影響，蒜頭晚種，收成期延後半個月至1個月，2週前已完成收成，進入烘乾期，目前產地乾蒜每台斤新台幣65元，由於今年蒜頭豐收，預估價格持平。（編輯：李錫璋）1140429