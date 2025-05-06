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台東觀光夜市暫遷南京路8日起營運 環保減碳券促銷

2025/5/6 11:07（5/6 11:21 更新）
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台東市正氣路觀光夜市因道路整修，8日起遷移至台東市南京路市民廣場，並推出「環保減碳好市券」行銷活動。中央社記者盧太城台東攝 114年5月6日
台東市正氣路觀光夜市因道路整修，8日起遷移至台東市南京路市民廣場，並推出「環保減碳好市券」行銷活動。中央社記者盧太城台東攝 114年5月6日
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（中央社記者盧太城台東縣6日電）台東市正氣路觀光夜市，因道路整修、品質提升動工關閉，8日起遷移至台東市南京路市民廣場，並推出「環保減碳好市券」促銷活動。

「台東觀光夜市」位於台東市正氣路上與水果街結合，因啟動品質提升計畫從4月起開始動工關閉，遷移至南京路市民廣場，並於8日晚間開始營運。

台東縣台東市觀光夜市促進會今天透過新聞稿表示，為吸引更多民眾走進傳統夜市、品嚐在地美食，同時響應綠色消費理念，台東觀光夜市特別舉辦「環保減碳好市券」主題行銷活動，鼓勵民眾自備環保袋、環保杯、環保餐具等，共同為地球盡一份心力。

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活動將於8日下午6時在南京路市民廣場登場。民眾只要於活動期間攜帶任一環保用品至現場市集臨時服務台，經工作人員確認後，即可用新台幣100元現金兌換面額200元「環保減碳好市券」一份，數量共計400份，每人限領1次，數量有限，送完為止。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正表示，台灣傳統市集向來是民眾最貼近生活的場域，這次活動以「好市減碳綠色消費愛地球」為主軸，透過環保與經濟並行創意行銷，期望在促進民眾綠色生活習慣同時，也為夜市攤商注入更多消費動能，擴大活動效益，活絡在地經濟，邀請民眾踴躍參與，用行動支持環保，也支持在地商業。（編輯：陳仁華）1140506

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