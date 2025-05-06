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關山人工濕地水鳥成群 污水場變成生態公園

2025/5/6 16:39（5/6 16:51 更新）
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作為污水處理設施的台東縣關山鎮人工溼地，不僅具備淨化水質，還營造豐富多元生物棲地，成為吸引鳥類動物和水生植物樂園。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年5月6日
作為污水處理設施的台東縣關山鎮人工溼地，不僅具備淨化水質，還營造豐富多元生物棲地，成為吸引鳥類動物和水生植物樂園。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年5月6日
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（中央社記者盧太城台東縣6日電）作為污水處理設施的台東縣關山鎮人工濕地，不僅具備淨化水質，還營造豐富多元生物棲地，成為吸引鳥類動物和水生植物樂園。

植物叢間傳來雀躍的啾啾鳥叫聲，位於關山親水公園內的關山人工濕地，進入春夏之際，琵嘴鴨與鳳頭潛鴨成群悠遊，花嘴鴨與紅冠水雞則教育幼鳥學習捕食，台東縣環境保護局邀民眾到濕地漫步，近距離聆聽屬於濕地的自然樂章。

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台東縣政府環保局今天發布新聞稿表示，關山人工濕地作為污水處理設施，不僅具備淨化水質的功能，還營造出豐富多元的生物棲地，在縣政府多年努力下，濕地的出流水質達到場域標準，並成為吸引各類生物棲息的美麗環境。

現在濕地已是鳥語花香的生態樂園，遊客可以在親水公園環園步道騎行，放慢緊繃的步伐，享受台東獨特的慢生活。也期望台東民眾共同守護多元豐富的濕地生態系，落實聯合國永續發展目標SDGs第6項「淨水及衛生」及第15項「保育陸域生態」，共同打造永續且健康的新台東。（編輯：龍柏安）1140506

#台東縣
#環保局
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#環境保護局
#親水公園
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