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稀有赤翡翠現蹤衛武營都會公園 棲枝卻遭塗油破壞

2025/5/14 15:15
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（中央社記者林巧璉高雄14日電）高雄市衛武營都會公園月初有一隻稀有過境鳥赤翡翠現蹤，消息傳出吸引大批民眾搶拍，有鳥友昨天發現赤翡翠棲息的一根竹枝遭人塗抹油狀液體，經通報市府已砍除此竹枝。

高雄市野鳥學會透過訊息表示，衛武營出現稀有赤翡翠，但牠的棲枝卻遭塗抹異物。昨天有鳥友通報發現赤翡翠慣常棲息的一處竹枝，遭人塗抹不明綠色油狀液體，鳥會第一時間通報高雄市農業局及公園處，並在昨晚天黑前完成污染枝條移除作業，以防對鳥類造成進一步影響。

公園處表示，昨天移除遭污染的竹子，也會派員加強巡查，民眾觀賞鳥類應保持適當距離，更不可任意破壞公園和動物棲息處，違者可依高雄市公園管理自治條例規定，處以新台幣1000元至6000元罰鍰。

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野鳥學會表示，6日一隻稀有過境鳥赤翡翠現身於高雄市衛武營都會公園，消息傳出後吸引大批賞鳥民眾前往觀察與拍攝。但卻有人蓄意污染牠的棲枝，截至今日中午，尚未再觀察到赤翡翠的蹤跡，是否離開該區仍待後續監測與紀錄。

野鳥學會呼籲，民眾應尊重野生動物棲息空間，在觀賞和觀察時避免干擾與蓄意破壞，共同守護生物多樣性及生態環境。（編輯：李淑華）1140514

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