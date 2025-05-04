高雄澄清湖驚現巨型綠鬣蜥 農業局：通報會派案抓[影]

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）外來種綠鬣蜥生長氾濫，近日有民眾在高雄澄清湖旁目擊一隻巨型綠鬣蜥出沒，嚇壞路人。高雄市農業局表示，若民眾發現綠鬣蜥通報1999，會立即派案請團隊到現場捕抓。

有民眾在臉書（Facebook）發布影片，高雄澄清湖旁有一隻巨型綠鬣蜥出現在步道上，讓路人見狀不敢經過，還差點踩空跌倒，這隻綠鬣蜥則彷彿不怕人也不閃躲。網友看見畫面後驚呼，「這隻也太大隻了！」

對此，農業局今天回應表示，若民眾發現綠鬣蜥通報1999，會立即派案請團隊到現場捕抓。因綠鬣蜥白天活動力較強，若未捕捉到，則由另組團隊進行夜間巡捕。

此外，針對通報熱點，除由團隊主動巡查補捉外，高雄市合格民眾獵人也可協助補捉。不過農業局表示，今天上午巡邏，並未尋獲這隻綠鬣蜥。

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根據農業局說明，綠鬣蜥因會攝食植物幼苗、幼芽導致部分農損，吻肛長逾20公分以上的綠鬣蜥，在野外基本沒有天敵，與原生物種競爭而影響生態平衡，其愛挖洞的習性，也對堤岸設施結構安全構成威脅。

高雄市去年累計移除6592隻綠鬣蜥，農業局為擴大移除能量，高雄市持續培訓綠鬣蜥獵人，也同步請專業廠商處理。今年目標移除2萬4000隻綠鬣蜥。（編輯：陳政偉）1140504