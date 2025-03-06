屏縣委外捕蜂捉蛇、綠鬣蜥爆弊案 官商10人遭訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）屏東縣政府將捕蜂捉蛇、捕綠鬣蜥業務委外，有廠商以不實照片、浮報等方式詐領費用，屏檢偵結，將農業處陳姓技士、蘇姓技工及8名廠商，依涉貪污及詐欺取財等罪嫌起訴。

屏檢起訴書指出，民國111至113年間，蔡姓及翁姓負責人用2家公司的名義，承攬屏東縣捕蜂捉蛇業務，每次捕蜂案件契約單價為新台幣1880元，為提高公司獲利，竟由員工以人頭門號報假案，以不實照片方式向屏東縣府農業處動保科詐領契約價金，3年共詐領總計191萬5720元。

屏檢表示，蔡姓及翁姓負責人自民國111年至112年間，以1家公司名義承攬屏東縣綠鬣蜥移除業務，為避免公務員刁難及點收綠鬣蜥數量時配合放水，陸續交付共23萬元給農業處蘇姓技工；總計浮報綠鬣蜥成體共1531隻，詐領契約價金共39萬1413元。

另外，農業處動保科陳姓技士明知112年綠鬣蜥移除業務，訂有履約期限及明確開工日期，開工日期前捕獲綠鬣蜥數量不得計價請款，竟指派不知情動保科人員先行點收，詐領契約價金共123萬3199元。

透過 Google News 追蹤中央社

全案偵結，依貪污治罪條例起訴蘇姓技工、陳姓技士、蔡姓與翁姓廠商負責人及1名員工。另外，5名廠商員工依詐欺取財罪嫌起訴。

屏檢認為，陳姓技士及蘇姓技工長期利用職務上機會，任由業者以浮報、提早點收等方式詐取公款及圖他人私利，實屬不該，對犯行仍全盤否認，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。（編輯：李淑華）1140306