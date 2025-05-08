花蓮社福館補強將施工 館內單位遷出民眾憂服務中斷

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（中央社記者張祈花蓮縣8日電）花蓮縣社會福利館因耐震不足待補強，工程期間館內公托家園等十餘個單位須遷出，受到民代及家長關心；縣府社會處指出，動工前會安置好各單位臨時地點，確保服務不中斷。

社福館為地下1層、地上6層建築，位於花蓮市文苑路，進駐單位包括公托家園、親子及青少年活動中心、長青大學、輔具中心、親子館等十餘個單位，多為社會處委託單位。

無黨籍花蓮縣議員楊華美指出，社福館5年前就經花蓮縣建築師公會評估為耐震能力不足，0403地震後得知社福館要進行耐震補強工程，去年底特別前往考察，當時社會處表示，會做好各單位安置規劃。

楊華美指出，日前接獲2到3組家長陳情，位在社福館1樓的公托家園，因耐震補強工程要撤掉，詢問其他進駐單位，也沒有收到安置規劃，因家長反彈，縣府6日晚間才舉行說明會向家長解釋。

縣府社會處長陳加富表示，所有安置方案都需要時間討論，會在動工前將所有單位安排好臨時地點，確保服務不中斷。

陳加富表示，以公托家園為例，已協調好移至明恥國小附設幼兒園，安置場域會做好簡單內部裝修，維持原師資人數、繼續收托，上月就安排5月6日開說明會，並不是臨時舉行。

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陳加富指出，社福館耐震補強工程已進入設計階段，預估9月動工，工期約1年6月。

楊華美表示，不少家長在說明會關心明恥附幼接送動線、餐食及空間環境，要求社會處辦理會勘，釐清家長擔憂。（編輯：陳仁華）1140508