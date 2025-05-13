雲林古坑產業加值園區估117年完工 年產值破百億

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（中央社記者姜宜菁雲林縣13日電）雲林縣古坑產業加值園區總開發面積71公頃，計畫釋出45公頃作為產業用地，今天動土，預計117年完工，估計每年可創造新台幣102億元產值，並提供約3000個就業機會。

古坑產業園區東接國道3、西臨縣道154乙線道路、北可連接斗六工業區及雲林科技工業區，南可與嘉義大埔美精密機械園區相接，園區開發面積71公頃、計畫釋出45公頃產業用地。

雲林縣建設處今天舉辦古坑產業加值園區動土典禮，50多家企業家到現場了解園區發展概況。

雲林縣長張麗善表示，古坑產業加值園區歷經6年努力，內政部今年3月核發開發許可，今天動土，7月動工，預計117年完工，將引進食品、飼品製造業、機械設備及其他低污染產業。

張麗善指出，園區內水電充足，設置廢水回收、對外交通路網便利，預計每年可創造新台幣102億元的產值，並提供約3000個就業機會，進一步帶動青年返鄉、促進在地就業，活化地方經濟。

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古坑鄉長林慧如認為，只要有助於古坑鄉發展，她絕對不分政黨支持，古坑產業加值園區一度因位處水質水源保護區無法解編，她多次與縣府團隊到中央據理力爭，很開心能順利開發，期盼能帶動古坑經濟產業發展。

負責園區施工的玉新開發建設公司董事長黃政勇說，公司在全國各縣市開發的工業區有1300多公頃，對古坑產業加值園區開發很有信心，會如期如質完成，讓雲林的工業發展邁向新的里程碑，總開發經費約50億元。（編輯：李淑華）1140513