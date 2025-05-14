加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
世界最窮總統穆西卡辭世 簡樸信念重塑烏拉圭民主格局
首頁 / 地方

國1堤頂交流道北向匝道施工 5/18至25夜間封閉

2025/5/14 10:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北14日電）為改善國道1號堤頂交流道北向動線，台北市新工處正鋪設堤頂大道直接匯入舊宗路的匝道，將在18日至25日晚間封閉舊宗路南向外側車道及國道北上匝道口，提醒用路人改道。

台北市交通局去年提出增設國道1號堤頂交流道北向匝道計畫，讓車流可直接自堤頂大道匯入舊宗路並進入國道，以改善現行須繞行陽光抽水站所導致的車流交織及壅塞，進一步提升內湖科技園區整體交通狀況。

台北市工務局新建工程處今天發布新聞稿表示，新設匝道在內湖運動公園範圍內，已完成路基與排水設施，接下來會在18日至25日每晚10時至隔天上午6時進行路面銑鋪作業。

google news透過 Google News追蹤中央社

新工處指出，施工期間舊宗路2段南向外側車道及國道北上匝道口將封閉，並派義交進行管制及引導，請往汐止、基隆方向車流，改行民權東路6段、成功路2段後，自內湖交流道上國道1號。

新工處表示，新匝道預計7月底開放通行，將能縮短堤頂大道銜接國道1號堤頂交流道的行車路徑及停等時間，提供用路人更舒適的交通環境。（編輯：龍柏安）1140514

#台北市
#交通局
#台北市交通局
#台北市新工處
#堤頂大道
#新工處
#內湖科技園區
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：