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台東卑南溪出海口2沉箱漸傾斜 議員憂遭浪捲入海

2025/5/14 15:33（5/14 15:41 更新）
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台東縣政府修建富岡漁港，在卑南溪出海口建造2座重逾百噸的沉箱，每座造價新台幣2000萬元，但至今已擱置7年，且逐漸下沉，民意代表要求縣府積極解決，避免遭浪捲入海裡。中央社記者盧太城台東攝 114年5月14日
台東縣政府修建富岡漁港，在卑南溪出海口建造2座重逾百噸的沉箱，每座造價新台幣2000萬元，但至今已擱置7年，且逐漸下沉，民意代表要求縣府積極解決，避免遭浪捲入海裡。中央社記者盧太城台東攝 114年5月14日
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（中央社記者盧太城台東縣14日電）台東縣政府修建富岡漁港，在卑南溪出海口製造了2個數百公噸造價4000萬元的沉箱，但已擱置7年且逐漸傾斜，民意代表擔心遭浪捲入海裡。縣府表示，將克服困難預計明年解決。

2015年颱風蘇迪勒把富岡漁港堤防打壞後，台東縣政府向中央爭取新台幣7億多元經費整修擴建碼頭，預計放入2個沉箱，因此就近在卑南溪出海口建造2座長25公尺、寬30公尺、高9.5公尺，重逾百噸的沉箱，每座沉箱造價2000萬元，但至今已經擱置7年，且逐漸下沉，引起民眾關注。

台東縣議會今日進行縣政總質詢，多名議員關切沉箱問題，向負責的農業處提出質詢。

國民黨籍縣議員古志成質詢農業處表示，沉箱從做好至今已過了7年，縣政府每年都說預計明年完成，但沉箱依舊在原地，這表示工程控管有問題，且2顆沉箱也快壞掉沉沒，萬一今年颱風又來侵襲，沉箱沉入海底豈不是浪費公帑，應該盡快解決。

無黨籍縣議員董昌華、王姷力表示，不能因工程遇到瓶頸就推給廠商，當初設計就該先預估面臨的困難點，並提出解方，而不是放在那邊能拖就拖的心態，縣政府要更積極解決，不然民眾一直看到沉箱到沉沒，實在觀感不佳。

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農業處長許家豪回答表示，富岡漁港海堤下當初壞掉的那2顆沉箱有所謂的聚集混凝土，原本廠商以為可以輕易打掉，但卻非常難處理，所以當初原來設計水深到負16米，後來一直挖只能挖到負12米，中間有非常多的變化，加上多次遇到海象不佳的影響，因此工程無法順利進行。

他說，沉箱安置技術層面的問題，國內廠商處理這項工程的能量不多，畢竟這是要和大自然對抗及搶時間，目前除了和廠商持續協議解約的問題外，也持續尋求新方案來解套，包括計畫把漁港水底障礙物繼續清除掉，以及將這2顆沉箱一樣放置原定點，預計明年可完成。（編輯：李淑華）1140514

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