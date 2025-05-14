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雲林成龍濕地流動藝術饗宴 5/24海平面下登場

2025/5/14 16:09（5/14 16:36 更新）
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「2025成龍濕地流動藝術饗宴」24日登場，以「海平面下」為活動主軸，邀請觀賞者從不同的視角審視人與自然間的關係，用雙腳走讀土地，用五感感受濕地的生命力。表演團體中的優人神鼓（圖）14日在記者會上演奏。 中央社記者姜宜菁攝 114年5月14日
「2025成龍濕地流動藝術饗宴」24日登場，以「海平面下」為活動主軸，邀請觀賞者從不同的視角審視人與自然間的關係，用雙腳走讀土地，用五感感受濕地的生命力。表演團體中的優人神鼓（圖）14日在記者會上演奏。 中央社記者姜宜菁攝 114年5月14日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣14日電）雲林縣長張麗善今天表示，「2025成龍濕地流動藝術饗宴」將於24日登場，以「海平面下」為活動主軸，邀請大家從不同視角，審視人與自然的關係，用五感感受濕地生命力。

雲林縣文化觀光處今天舉辦「成龍濕地流動藝術饗宴」宣傳記者會，由優人神鼓帶來精湛表演，為活動拉開序幕。

張麗善說，口湖鄉成龍濕地曾經是一片地勢較低的農地，因超抽地下水，地層嚴重下陷，又接連受到颱風侵襲，引發海水倒灌，村民原仰賴農耕，變成以養殖漁業為主。

她表示，成龍濕地與全國其他濕地最大的不同，在於村落居民與溼地共生共存，由下而上的影響民間團體、地方政府與中央機構，現在也正朝著其他濕地推廣單位推展生態保育、藝文扎根、向海洋學習的示範基地前進。

張麗善指出，「成龍濕地流動藝術饗宴」以夕陽落日餘暉的光芒與濕地水面相互倒映出的景色，為舞台背景，今年以「海平面下」為活動主軸，是運用「水下的世界」為隱喻，邀請觀者從不同視角審視人與自然之間的關係。

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雲林縣文觀處長陳璧君表示，在「成龍濕地流動藝術饗宴」上，蔦松藝術高中「燈影踏歌行」展開序曲，緊接著由優人神鼓帶來「聽海之心」，同時邀裝置藝術家王凱鶴創作「成龍御風」裝置藝術，透過裝置藝術形式轉化社區居民對濕地的記憶與情感。

「成龍濕地流動藝術饗宴」24日在成龍濕地登場，除了優人神鼓等團體演出、裝置藝術賞析，還有海市集、「微醺餐桌」及「成龍散策」限定活動，邀請民眾用雙腳走讀土地，用五感感受濕地的生命力，共同見證這片海平面下綻放的花。（編輯：吳素柔）1140514

張麗善
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