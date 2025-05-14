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雲林推動公共自行車成果佳 計畫全縣拓點

2025/5/14 13:51（5/14 14:46 更新）
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雲林縣推動公共自行車租賃系統近2年，累積租借人次突破百萬，14日舉辦百萬騎跡成果發表會，雲林縣長張麗善（左3）表示，目標全縣20鄉鎮都提供服務。 中央社記者姜宜菁攝 114年5月14日
雲林縣推動公共自行車租賃系統近2年，累積租借人次突破百萬，14日舉辦百萬騎跡成果發表會，雲林縣長張麗善（左3）表示，目標全縣20鄉鎮都提供服務。 中央社記者姜宜菁攝 114年5月14日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣14日電）雲林縣推動公共自行車租賃系統近2年，累積租借人次突破百萬，各鄉鎮爭相導入，雲林縣長張麗善今天表示，目標全縣20鄉鎮都提供服務。

雲林縣交通工務局今天舉辦雲林縣公共自行車百萬騎跡成果發表會，哈佛商學院（Harvard Business School）MBA學生透過課程到場進行交流，了解雲林公共自行車租賃系統成果。

張麗善表示，縣府在109年啟動GoShare，112年8月又啟動MOOVO公共電動自行車，到目前為止租借人次突破百萬，15歲到19歲的使用占比達到7成六，服務熱區的車輛週轉率達2.8到3.6（日/車），使用滿意度逾9成5以上，顯示現在的佈點成功及公共自行車受到大眾喜愛。

雲林縣公共自行車租賃系統目前佈建在斗六、虎尾和北港等8鄉鎮，共199個站點，每天有1300輛的自行車在縣內使用。

張麗善指示交工局持續盤點鄉鎮需求、拓展服務範圍，繼續佈點其餘12鄉鎮，讓大家無論是就醫、就學或是要到觀光景點都能夠利用公共自行車，方便又悠閒。

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承包彰化、雲林兩縣共享單車服務的運點科技MOOVO，其位在員林市的鋰電池工廠今天凌晨起火。

對此，交工局指出，經了解不影響雲林的服務，運點科技也發出聲明表示，雲林及彰化縣境內的公共自行車租借服務運作正常，民眾使用暫不受影響。（編輯：龍柏安）1140514

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