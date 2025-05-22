震後1年花蓮和仁部落仍無水可用 縣府評估延管可能

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（中央社記者張祈花蓮縣22日電）花蓮秀林鄉和仁部落簡易自來水設施因403強震毀損，當地約40戶居民至今沒有穩定水源，飲用水仰賴公所送瓶裝水或水車補水；縣府表示，正與台水、鄉公所討論延管可行性。

秀林鄉和平村和仁部落位在舊蘇花公路，為太魯閣族部落，和平村長董蓮怡接受中央社記者電訪指出，和仁部落設有一處簡易自來水系統，水源是山水，由族人共同管養，地震後水源時有時無，常常打開就是黑黑髒髒的水。

董蓮怡說，403地震後，族人有嘗試重新接管改善，但水源仍不穩定，遇到大雨就會斷水，就算有水都是黑黑、沙沙的，連洗澡、洗碗都不能用，更不可能喝下肚。

董蓮怡說，至今飲用水仰賴公所配發每戶礦泉水，每戶配發3至6箱，至少已經送上千箱，或派水車到部落直接幫水塔補水，實在非長久之計，碰到蘇花路斷就會缺水，希望政府協助提供更穩定水源。

花蓮縣府原住民行政處今天在縣議會定期會工作報告，無黨籍縣議員程美蓮、民進黨縣議員張美慧關心和仁部落用水問題，且最近蘇花公路又因豪雨路斷，解決部落用水問題刻不容緩。

花蓮縣府原住民行政處長馬呈豪會後接受媒體聯訪表示，27日將前往當地現勘，評估和平部落延管至和仁部落的可行性，初步規劃可從廢棄台鐵隧道路線，若有開挖地下井需求，也會協助鄉公所提供計畫，任何方式都可討論。

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馬呈豪表示，若未來要朝延管方向進行，須取得部落族人同意書，族人觀念的改變也是目前須處理的問題。

台灣自來水公司第九區管理處表示，要提供和仁部落穩定水源，有延管或者開鑿地下水井等方式；先前曾會勘，延管必須從隔壁和平部落引水，埋管須經過舊鐵路隧道難度高，和平村井水用量也接近飽和，建議花蓮縣府能就近在和仁部落開挖水源，提供穩定地下水源，會再跟縣府、當地部落討論。（編輯：陳仁華）1140522