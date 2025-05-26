社頭花木公園設寵物友善專區 提供人與動物共融

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（中央社記者吳哲豪彰化26日電）彰化社頭鄉花木公園今天啟用，是縣內第4座寵物公園，面積8740平方公尺，設有寵物友善專區，依寵物體型劃分專區，有涵台、小跨欄等設施，提供人與動物共融園地。

位在彰化社頭鄉站區路一段的社頭花木公園今天舉辦啟用典禮，彰化縣長王惠美、社頭鄉長蕭浚二以及多名民意代表與會。

王惠美致詞時說，花木公園是縣內第4座寵物公園，公園總面積有8740平方公尺，包含770平方公尺的寵物友善專區，專區依照寵物體型劃分專區，設有涵管、小跨欄、A字台等設施，讓毛小孩有快樂玩耍的天堂，落實人與動物共融共享理念。

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社頭鄉長蕭浚二指出，公園啟用後，老人、小孩及寵物都能使用，感謝縣府團隊用心打造花木公園，照顧毛小孩，也歡迎鄉親前來遊玩。

彰縣府新聞稿指出，公園除設有寵物友善專區外，另規劃休憩步道、體健設施、休憩涼亭等，無論是長輩晨間運動、親子午後散步，或親朋好友聚會野餐，都能在公園遊憩，而花木公園也是繼員林寵物公園、溪湖中央公園寵物區、嬉濱海豚公園寵物區外，彰化縣打造的第4座寵物公園。（編輯：李淑華）1140526