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台中「一騎出發吧」 單車累積碳點數換上百店家折扣

2025/5/26 17:57（5/26 18:06 更新）
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2025台中自行車嘉年華8月2日將登場，中市府26日舉辦宣傳活動發表「一騎出發吧」APP，並邀請民眾騎訪由舊鐵道改建而成的「東后豐自行車道」，除觀賞表演，還能逛自行車主題市集。中央社記者蘇木春攝 114年5月26日
2025台中自行車嘉年華8月2日將登場，中市府26日舉辦宣傳活動發表「一騎出發吧」APP，並邀請民眾騎訪由舊鐵道改建而成的「東后豐自行車道」，除觀賞表演，還能逛自行車主題市集。中央社記者蘇木春攝 114年5月26日
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（中央社記者蘇木春台中26日電）台中自行車嘉年華8月2日登場，市府今天表示，邀民眾報名參加，可到「東后豐自行車道」騎單車，逛自行車主題市集，透過「一騎出發吧」APP累積碳點數，兌換上百店家折扣優惠。

嘉年華今天在台中市府舉辦宣傳活動，台中市副市長鄭照新、立法院副院長江啟臣、中市觀光旅遊局長陳美秀等人出席。

鄭照新會中致詞表示，台中是自行車產業重鎮，形成完整產業鏈，感謝江啟臣協助向交通部觀光署、教育部體育署爭取推動運動觀光遊程補助款，推出「一騎出發吧」APP與「城市單車旅行」遊程。

陳美秀提到，市府自民國105年起舉辦「台中自行車嘉年華」系列活動，將騎乘路線、表演節目、多元產業進行結合；今年邀請民眾騎訪由舊鐵道改建而成的「東后豐自行車道」，除能觀賞表演，還能逛自行車主題市集。

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台中市產業故事館發展協會理事長周信宏表示，「一騎出發吧」APP由協會與市府合作開發，方便國內外遊客跟著APP，騎遊台中23條特色自行車道與周邊景點，騎乘里程數還可轉換成碳點數，兌換上百店家折扣與優惠。

觀旅局說明，民眾除可報名8月2日自行車嘉年華活動，也鼓勵旅行社組團到台中騎自行車，「探索台中之美」引客獎勵方案，將於6月1日開跑，相關資訊可上「大玩台中－台中觀光旅遊局」臉書（Facebook）粉絲專頁及台中觀光旅遊網查詢。（編輯：陳仁華）1140526

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