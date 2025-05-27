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響應世界自行車日 新北河濱租借享優惠

2025/5/27 15:43（5/27 15:56 更新）
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新北市高灘處響應世界自行車日，民眾於6月2日至4日到新北河濱租借站租車，與租借站合影上傳個人社群網站並標註特定字句可享折扣優惠。（高灘處提供）中央社記者王鴻國傳真 114年5月27日
新北市高灘處響應世界自行車日，民眾於6月2日至4日到新北河濱租借站租車，與租借站合影上傳個人社群網站並標註特定字句可享折扣優惠。（高灘處提供）中央社記者王鴻國傳真 114年5月27日
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（中央社記者王鴻國新北27日電）新北市高灘處為響應世界自行車日，民眾於6月2日至4日到新北河濱租借站租車，並與各地租借站合影上傳個人社群網站，標註「#603世界自行車日」等字句，可享折扣優惠。

新北市政府高灘地工程管理處今天發布新聞稿表示，6月3日為「世界自行車日」（World Bicycle Day），為響應並鼓勵大家從事戶外運動，將與自行車新文化基金會於6月2日至4日辦理世界自行車日活動，以推廣自行車的使用，促進健康、環保和永續發展。

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高灘處處長黃裕斌表示，活動期間使用FunBike Maji APP租車及電子支付，當日歸還不限還車站點、不限騎乘時間，與新北河濱租借站合影上傳個人社群網站（Facebook、IG等），並標註「#603世界自行車日」或「#June3WorldBicycleDay」，即可獲得折扣優惠。

他表示，新北河濱公園擁有6條自行車道、共210公里，可串連北北基桃，歡迎大家一起來騎車，感受騎乘徜徉在自然河景風光下。民眾當日只要騎訪租借站越多，享受租金優惠越高，拜訪1個租借站享9折、3個租借站享7折、5個租借站（含）以上享有5折優惠。（編輯：吳素柔）1140527

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