民團控寵銀員工高壓水槍射狗 基市：目前無證據

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（中央社記者王朝鈺基隆27日電）基隆寵物銀行李姓員工被控以高壓水槍射狗，狗害怕逃離犬舍，帶回後滿嘴是血，動保團體今天赴基隆市府門口抗議，要求懲處。市府表示，目前沒有影像證據顯示李男虐狗。

台灣動物共生聯盟下午2時在基隆市府門口抗議高舉「飢腸轆轆，滿嘴是血」標語，基隆市產業發展處副處長黃毅維出面接下志工提供的相關資料。

台灣動物共生聯盟聯絡人黃泰山說，數週前他與多名志工前往基隆寵物銀行時，發現李姓員工疑因怕狗，在打掃犬舍時站在外面不敢進去，卻以高壓水槍沖狗，狗被水柱沖到嚇到害怕跑出犬舍。

黃泰山說，李男不理會繼續清洗犬舍，志工跑出去要將狗帶回，發現狗原本要跑走但看到貓飼料時，卻跑回來飢餓地吃著飼料，志工將狗帶回交給李男，不久後看見狗滿嘴是血，要求懲處不適任的李男，並調至不能接觸犬貓的職務；動保所長涉督導不周，也應負起連帶責任。

黃毅維接受媒體採訪時表示，經調查，目前沒有影像證據顯示李男以高壓水槍射擊動物，完整調查報告尚未出爐，會依調查結果處置，工作人員也都依規定餵食。

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他說，至於狗流血部分，根據監視器，狗跑離犬舍至回到犬舍這段時間地面沒有血跡；之後民眾提供另一段影片，回到現場確認後，發現將狗帶回犬舍後，因當時正在餵食，與另一隻狗發生互咬情形而流血，動保員發現後通報獸醫師治療，目前狗的健康非常良好。

黃毅維表示，李男已調離現職，並未在寵物銀行服務；由於有安全疑慮，已暫停使用高壓水槍清洗犬舍，未來也會調整參訪路線及時間，當人員從事公務工作時暫停開放。（編輯：戴光育）1140527