花蓮FUN暑假7/12登場 鯉魚潭紅面鴨退出水面

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（中央社記者李先鳳花蓮縣27日電）花蓮縣政府主辦的「FUN暑假」活動將於7月12日至8月10日登場，壽豐鯉魚潭風景區打造成水上樂園，往年的「紅面鴨」將退出水面，夜間的水舞演出則改為白天水上活動。

2013年國際藝術創作者霍夫曼的「黃色小鴨」到基隆展出造成轟動，第2年時任花蓮縣長傅崐萁推出「紅面鴨」鯉魚潭活動，10多年來以此作為夏天觀光訴求，今年紅面鴨將退出鯉魚潭水面。

花蓮縣觀光處長余明勳接受媒體聯訪表示，今年主題是「花蓮放暑假」，放暑假誰會來呢？請大家期待一下。由於和鯉魚潭商圈聯繫、座談後，業者反映都在白天開店，因此把過去偏重晚上的水上活動，改為白天進行，互相拉抬吸引觀光客。

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觀光處表示，今年在鯉魚潭風景區舉辦的「花蓮FUN暑假」活動主打5大水上活動，遊客可免費體驗SUP立式划槳、獨木舟、水上腳踏車、碰碰船及動力摩托車，每日限定名額，遊客可現場報名參加，另也安排創意展演與在地市集等。

「紅面鴨FUN暑假」活動被無黨籍議員楊華美、魏嘉賢、民進黨籍議員張美慧等人多次質詢觀光效益何在，張美慧指出，從傅崐萁擔任縣長以來，活動一成不變，包括「夏戀嘉年華」、「紅面鴨」等，帶來多少觀光效益？縣民有感嗎？聽聞「紅面鴨」將退出鯉魚潭水面真是太好了。（編輯：吳素柔）1140527