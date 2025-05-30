屏東農業物產館 畜牧主題展推廣永續農業

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（中央社記者黃郁菁屏東縣30日電）推廣在地特色畜禽產品，屏東縣政府辦理「南方沃野WOW YA！」永續農業系列推廣活動，以豬、牛、雞主題，連3週在屏東農業物產館介紹畜牧業，今天熱鬧開跑。

縣府邀集內埔地區農會、保證責任屏東縣萬丹生乳生產合作社、屏東縣養雞協會共同主辦「南方沃野WOW YA！未來畜牧在屏東-ESG永續農業推廣活動」，今天開幕安排大武山雞蛋與雞肉促銷活動，不少民眾排隊購買，現場熱鬧滾滾。

屏東縣政府農業處長鄭永裕接受媒體聯訪表示，屏東縣是畜牧大縣，豬肉、雞肉、蛋品及牛乳產量均高居全國前幾名，畜牧業者除了負責飼養家畜家禽外，都應善盡社會責任。現代化畜禽舍可有效處理畜禽廢棄物、杜絕疫病，廢棄物再利用可澆灌農作物、變成堆肥，還可以發電，糞土變黃金，讓產業永續經營、提升畜牧業形象。

中央畜牧場場長蘇鵬分享，畜牧場用豬糞尿做沼氣發電已行之有年，1天能發4000至5000度電，相當於500個家庭1天用電量，不但可自用還可賣電；沼氣發電完，沼渣沼液回歸農田再利用，還可種植有機蔬菜，達到循環農業經濟。

活動現場展示在地畜禽產品料理豐盛饗宴，使用包含屏東縣產大武山雞蛋、臺陸公司及東寶豬肉棧販售的六堆黑豬肉產品、中央畜牧場產銷履歷豬肉以及羽禾食品鵪鶉蛋，結合長安製麵變身成各類美味料理。

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農業處表示，活動展期至6月22日止，第1週主題為「豬事大吉」、第2週主題為「牛轉乾坤」、第3週主題活動是「雞發潛能」。期間展出新式牧場相關設施、五感體驗、動物分類趣味遊戲、小朋友「未來畜牧場」畫作展，還有AR互動遊戲，可透過勝利星村等景點QR CODE蒐集各種小動物，進入虛實結合科技畜牧世界。

農業處提及，每周六、日還有屏東雞肉、雞蛋促銷會以及紅豆冰哥哥說故事、食農手作體驗課程，即日起在屏東農好臉書（Facebook）網站開放報名。（編輯：張銘坤）1140530

屏東縣政府辦理「南方沃野WOW YA！」永續農業系列推廣活動，以豬、牛、雞主題，連3週在屏東農業物產館介紹畜牧業，30日登場，現場展示在地畜禽產品所製料理。中央社記者黃郁菁攝 114年5月30日