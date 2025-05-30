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請乩童作法、貼符挨批 吉安警分局稱祈福工作順利

2025/5/30 19:06（5/30 19:31 更新）
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花蓮縣吉安警分局4年來歷任5任分局長，其中3任降調，最近傳出警局找來乩童作法惹議。警局30日對此回應，僅是祈福儀式，相關花費符合規範。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 114年5月30日
花蓮縣吉安警分局4年來歷任5任分局長，其中3任降調，最近傳出警局找來乩童作法惹議。警局30日對此回應，僅是祈福儀式，相關花費符合規範。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 114年5月30日
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（中央社記者張祈花蓮縣30日電）花蓮吉安警分局4年歷任5任分局長，其中3任降調警務參，最近傳出警局找來乩童作法，有基層員警批，警察不抓壞人，卻安排乩童抓鬼。警局回應，僅是祈福儀式，花費符合規範。

吉安警分局自2021年至今發生分局長遭控誘拐民代妻、下屬與黑道聚餐等案件，導致無法順利升遷，最短任期不到1年，3人降調警務參，1人平調，近日基層員警發現，停車場有棵樹被貼上符咒，還拉起封鎖線，分局禮堂也貼有符咒。

有基層員警不滿指出，歷任分局長被降調原因是跟黑道喝酒、勤務不落實，請乩童就能順利升官嗎？希望長官可以務實一點，不要怪力亂神。

基層員警也認為，分局員警各有不同信仰，不是只有道教，對其他不同信仰的員警很不尊重。

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吉安警分局說明，為祈福工作順利，請在地信仰中心聖南宮舉行祈福儀式，由廟方義務協助，分局提供水果，花費約新台幣2000元，符合會計規定。

吉安警分局指出，樹上的符咒是按廟方建議放置，怕有人觸碰，才會圍起來，強調僅是祈福，與升官順利無關。（編輯：張銘坤）1140530

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