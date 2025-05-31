加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
新北三峽車禍釀3死 78歲肇事駕駛傷重不治
首頁 / 地方

抽穗逢氣候不穩 台東穗稻熱病及白葉枯病現蹤

2025/5/31 08:30（5/31 08:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
農業部台東區農業改良場31日表示，適逢梅雨季節來臨，氣候陰晴不定，午後或晚間常有小雨或陣雨發生，台東水稻已零星出現白葉枯病罹病徵狀，加上最近正值抽穗期，高溫高濕環境下，易發生穗稻熱病。（台東區農業改良場提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年5月31日
農業部台東區農業改良場31日表示，適逢梅雨季節來臨，氣候陰晴不定，午後或晚間常有小雨或陣雨發生，台東水稻已零星出現白葉枯病罹病徵狀，加上最近正值抽穗期，高溫高濕環境下，易發生穗稻熱病。（台東區農業改良場提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年5月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東31日電）台東近日氣候高溫多雨，已進入抽穗期的水稻發現感染穗稻熱病及白葉枯病，專家呼籲，如未做好防治，稻穗會變成「空包彈」不稔 。

農業部台東區農業改良場網站今天貼出「警報」表示，目前東地區水稻生長多已進入抽穗期，適逢梅雨季節來臨，氣候陰晴不定，午後或晚間常有小雨或陣雨發生，水稻疫情監測發現，台東已零星出現白葉枯病罹病徵狀；又最近正值抽穗期，高溫高濕環境下，易發生穗稻熱病。

台東區農業改良場表示，穗稻熱病及白葉枯病為水稻流行病，其發生受氣候影響，如氣候適合，短時間內即可能爆發疫情，台東農改場籲請農友加強巡視田區，確實做好防治措施。

穗稻熱病主要發生於稻株穗頸、枝梗、穀粒及護穎等部位，稻熱病孢子於水稻抽穗前，隨著雨水或露水掉落在劍葉葉舌及葉節上，當稻穗抽出時接觸孢子而被感染。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

穗頸部罹病者，患部初期呈褐色病斑，造成組織壞死養分無法輸送，影響整穗發育，嚴重時罹病部位會彎曲並造成稻穗白化乾枯，俗稱「吊穗」或「吊狗」；發病嚴重時無法充實或不稔，俗稱「空包彈」，穀粒受感染時，病斑呈暗灰色或白色，對品質影響甚鉅。

台東區農業改良場表示，白葉枯病受風雨影響大，強風造成葉片摩擦產生傷口，有利病原細菌感染，而雨水、露水有利於病原菌孳生，常在葉緣會形成菌泥，隨雨水飛濺或人員田間走動傳播。白葉枯病感染後沿葉緣產生黃白色條斑，條斑周緣形成波浪狀，病斑乾枯後向內捲曲，為白葉枯病主要病徵。（編輯：方沛清）1140531

#台東區農業改良場
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：