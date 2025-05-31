抽穗逢氣候不穩 台東穗稻熱病及白葉枯病現蹤

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（中央社記者盧太城台東31日電）台東近日氣候高溫多雨，已進入抽穗期的水稻發現感染穗稻熱病及白葉枯病，專家呼籲，如未做好防治，稻穗會變成「空包彈」不稔 。

農業部台東區農業改良場網站今天貼出「警報」表示，目前東地區水稻生長多已進入抽穗期，適逢梅雨季節來臨，氣候陰晴不定，午後或晚間常有小雨或陣雨發生，水稻疫情監測發現，台東已零星出現白葉枯病罹病徵狀；又最近正值抽穗期，高溫高濕環境下，易發生穗稻熱病。

台東區農業改良場表示，穗稻熱病及白葉枯病為水稻流行病，其發生受氣候影響，如氣候適合，短時間內即可能爆發疫情，台東農改場籲請農友加強巡視田區，確實做好防治措施。

穗稻熱病主要發生於稻株穗頸、枝梗、穀粒及護穎等部位，稻熱病孢子於水稻抽穗前，隨著雨水或露水掉落在劍葉葉舌及葉節上，當稻穗抽出時接觸孢子而被感染。

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穗頸部罹病者，患部初期呈褐色病斑，造成組織壞死養分無法輸送，影響整穗發育，嚴重時罹病部位會彎曲並造成稻穗白化乾枯，俗稱「吊穗」或「吊狗」；發病嚴重時無法充實或不稔，俗稱「空包彈」，穀粒受感染時，病斑呈暗灰色或白色，對品質影響甚鉅。

台東區農業改良場表示，白葉枯病受風雨影響大，強風造成葉片摩擦產生傷口，有利病原細菌感染，而雨水、露水有利於病原菌孳生，常在葉緣會形成菌泥，隨雨水飛濺或人員田間走動傳播。白葉枯病感染後沿葉緣產生黃白色條斑，條斑周緣形成波浪狀，病斑乾枯後向內捲曲，為白葉枯病主要病徵。（編輯：方沛清）1140531