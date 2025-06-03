中山大學永續市集流通456件物品 參與減碳很有感

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（中央社記者林巧璉高雄3日電）國立中山大學今年的「中山零廢棄永續市集」共流通201.31公斤、456件物品，活動現場秤重與線上表單，即時將每筆交易轉化為減廢與減碳數據，讓參與者看見自身行動對環境的正向影響。

中山大學今天發布新聞稿表示，永續市集今年邁入第3屆，這次以「愛的足跡，永續前行」為主題，對應學生搬宿舍與外籍生返國時程，共實現456件物資、總計201.31公斤的再利用循環成果，不僅讓物品延續生命，更成為中山大學永續推動的特色與傳統。

主辦單位表示，永續月已從講座與課程延伸到真實的校園生活實踐。該活動由校友服務暨社會責任中心與環境保護暨安全衛生中心共同主辦；由環安中心規劃的校園義賣活動銷售物品總重也達47.71公斤，所得也全數捐助「中山學生急難救助基金」。

中山大學表示，今年學生組成攤位風格多樣，除二手生活物品販售，中山永續創新社設計闖關遊戲，結合永續品牌推廣與兌換小禮物，讓永續教育從對話走進體驗。校友劉瀞云所創立的無包裝商店「無包裝蛤作社 C house」也設攤參與，倡議裸賣消費與低碳生活。

此外，活動現場集結社會系、管理學院、西灣學院及海洋科學學院4大USR計畫展示，透過互動體驗與場域成果，展現中山推動大學社會責任的多元實踐。

中山大學副校長郭志文表示，市集由學生主導、結合師生與校友，是中山推動永續文化向下扎根的最佳例證。未來學校也將成立永續辦公室，進一步統整校務永續策略與行動。

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總務長蔡俊彥談到，近年學校在執行面上持續投入行動，提升資源與落葉利用，資源再利用總量達107公噸，垃圾減量11%。儘管校內單位與學生人數逐年增加，整體用電量卻未上升，展現出節能治理的具體成效。

校方說明，永續月還有系列活動，包含「壯闊台灣」合作的防災韌性課程、海科院USR帶來的鮭魚感測食魚教育活動，以及週末與社會系、生科系、「地球公民基金會」合辦的柴山淨山與外來種清除行動。（編輯：謝雅竹）1140603