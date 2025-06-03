地方補助款爭議 蔣萬安6/4陪雲彰投縣市首長提訴願

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北3日電）行政院統刪給各縣市一般補助款25%，台北市長蔣萬安今天表示，明天下午將陪同南投、雲林、彰化等縣市首長到行政院遞交訴願書，希望中央懸崖勒馬，儘快撥款給地方。

台北市政府今天上午舉行市政會議，蔣萬安在會中提及，有關遭中央刪減台北市一般性補助款約新台幣38億元一事，他認為行政院的作法讓民眾的社會福利權益受到影響，讓地方、人民、弱勢成為受害者，完全是官逼民反。

蔣萬安說，中央預算不只是數字，更反映出國家治理的輕重緩急，及政府施政的執行與協調能力，而行政院本來應該要以人民為優先，並展現處理好行政、立法兩院關係的能力，現在卻倒過頭來以中央壓制地方，扣發地方補助款。

他盤點這次遭中央刪減的補助款項目，是早已經議會通過並開始支出的預算，其中台北市長者、兒少、身障等族群的福利政策補助被刪減15億元；教育預算補助被刪減12億元；人行道及道路改善、北投士林科技園區交通用地等基礎設施的預算被刪減7億元。

蔣萬安要求相關局處做出應對，並確保建設工程如期、如質完成，絕對不能讓中央的違法刪減損及市民權益、讓弱勢族群變成受害對象。

此外，蔣萬安指出，捍衛市民應有的福祉是地方政府的責任，更是台北市作為首善之都的使命，因此他將全力為市民爭取權利，除已在5月29日請律師送件向行政院提訴願，明天下午他將陪同同樣受影響的地方政府首長遞交訴願書，要求中央依法行政、回頭是岸。

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蔣萬安表示，因為尊重體制，所以先訴諸司法，但若不能還給人民公道，他的行動不會結束、他會持續發聲，中央和地方應該是夥伴關係，不是上對下的壓制關係。

蔣萬安下午赴台北市議會接受市政總質詢前被媒體堵訪問及此事，他說，明天下午3時30分，他會和南投、雲林、彰化等縣市的首長到行政院遞交訴願書，希望中央能夠懸崖勒馬、改弦易轍，不要苛扣地方補助款，儘快撥款給地方政府。（編輯：蕭博文）1140603