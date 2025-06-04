台東縣府新規定住宅1戶1車位 建築業憂推高房價

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（中央社記者盧太城台東縣4日電）台東縣政府新的土地管制規定，住宅樓地板面積150平方公尺以上要設置1汽車、1機車停車位，台東縣建築業者憂推高房價；縣政府表示，盼解決停車問題，但還會再聆業者意見。

台東縣政府都市計畫審議委員會今天上午召開新的土地管制條例，台東縣不動產建築開發商業同業公會前往陳情，國民黨籍縣議員張國洲到場關心，協調縣政府開放5名公會代表參與審委會陳述意見。

不動產建築開發同業公會表示，縣政府新的規定中住宅樓地板面積150平方公尺以上必須規劃1汽車、1機車停車位，以及樓高限5層樓，這將限縮土地的開發，相比鄰近的花蓮及屏東縣甚至全台各縣市前所未見，未來在地與移居購屋者將面臨更高的房價，對於發展觀光的台東而言，也會因危老改建不易影響市容。

不動產開發商業同業公會希望1戶1車位沿用舊法，也就是樓地板面積在250平方公尺以上才設汽機車停車位的規定，如修法為150平公尺會導致都市內計畫無法更新；也會導致中小型的基地轉蓋透天型房子，年輕人無能力購買。

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台東縣政府建設處副處長馬志安回應表示，新的土管規定，主要有兩個地方調整，第1是建築高度的限制不希望高過5層樓，但如果透過容積獎勵方式最高可以到15層樓，這個用意是不希望都市的發展有太多過高的建築物，影響到台東市的景觀。

另外是建築面積在150平方公尺要設汽機車停車位，因為台東市大樓越來越多，導致停車問題，外溢到道路上，希望蓋房子時也要盡社會責任，分擔停車位。因事先有接到公會的陳述已充分的了解，都審會也會再讓公會代表陳述。（編輯：李淑華）1140604