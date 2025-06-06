彰化偏鄉國三生晚自習搭末班車 致謝司機接送情

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（中央社記者鄭維真彰化6日電）芳苑國中歐姓國三生晚自習後常搭末班公車回二林鎮時，幾乎都是車上唯一乘客，他某天請假後，才知司機都會特地等他搭上車才駛離，畢業前夕特別送感謝卡給這名暖心司機。

彰化縣立芳苑國民中學校長黃天助今天告訴中央社記者，歐姓學生每晚都會留校晚自習，再搭晚間8時30分公車前往員林客運二林站，由於學校位處偏鄉，晚上人煙稀少，因此車上通常只有歐姓學生一人。

黃天助表示，4月某天歐姓學生請假，楊姓客運駕駛沒等到歐姓學生，隔天還特別詢問學務主任為何歐姓學生沒搭車，歐姓學生才得知原來司機平常都會特地等候，再開往下一站。

5月國中會考結束後，黃天助指出，楊姓司機不知歐姓學生已不參加晚自習，仍在公車站要等歐姓學生上車，後來學校趕緊告知楊姓司機。將於6月10日畢業的歐姓學生為表達感激，昨天與他前往二林站，將親手製作的感謝卡送給司機。

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黃天助說，這件事對偏鄉來說可能是小事，但司機擔心學生搭不到末班車而求助無門，願意花時間等候，他非常感謝司機以父親的心情照顧學生，令人相當感動。

芳苑國中將駕駛暖心事蹟上傳臉書（Facebook），引發迴響。楊姓駕駛也在文章留言說，其實大部分司機都很好，他比較幸運被讚揚而已，「服務大眾是公車司機的職責，也是一種幸福不是嗎？」。（編輯：戴光育）1140606