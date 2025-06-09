北市永康街假日徒步區試辦結束 議員籲正視反對意見

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（中央社記者楊淑閔、黃麗芸台北9日電）台北市永康街假日行人漫步區試辦結束，議員王閔生今天說，多數居民都表達反對之意，請市府慎重考慮地方意見，莫破壞住商融合。市長蔣萬安表示，會綜整意見再行評估。

台北市自5月10日起試辦永康街假日行人漫步區，昨天結束。民進黨台北市議員王閔生今天於議會總質詢時指出，交通局上週到現場與民眾座談，與會民眾幾乎都反對徒步區，甚至有商家跳出來說業績掉一半。

王閔生說，試辦選在假日，是當地居民休息的時間，而且永康商圈住有很多老人家，假日孩子會帶孫子來團聚，拿著車輛通行證進入還被外來民眾白眼，這是「乞丐趕廟公」，而且人潮並未轉化成實際的消費行為。

台北市長蔣萬安表示，交通局民意調查顯示89%都是滿意。王閔生隨即追問，調查對象是否為真的在地居民，因為封街範圍內受影響的居民已連署幾百份表達反對，市府應針對封街範圍內的住戶一一調查。

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王閔生進一步表示，迄今徒步區成功的都是商業區，例如台北市的西門商圈、四平商圈、迪化商圈，而永康商圈是全台北市住商融合最成功的案例，如果破壞這個平衡，商圈可能就不見了。

蔣萬安說，會再找交通局、商業處、文化局等開會，聽取意見彙整，包含在地住戶的意見，再做考量，一定會以維持、不破壞在地住商融合為原則，再提升整體商圈品質，會朝這個方向努力。（編輯：蕭博文）1140609