東門市場改造遭指破壞藝術牆 竹市喊停研議保存

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（中央社記者郭宣彣新竹市9日電）民進黨竹市議員劉康彥今天表示，東門市場3樓側牆有藝術家創作，因市府工程施作而遭破壞，這是不尊重藝術家。竹市府指出，已主動暫停作業，另會研議塗鴉牆面保存方式。

劉康彥今天在臉書（Facebook）發文表示，從東門市場電扶梯往上走到3樓，側牆原有一整面由藝術家Candy Bird的創作，卻在幾天前遭新竹市府的改造工程破壞。

他說，Candy Bird是台灣具有代表性的街頭藝術家，此創作也是作為見證東門市場過去的轉型，是珍貴獨特的作品，但因竹市府的工程而遭破壞，這顯示竹市府缺乏省思，根本不關心、不在意。

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對此，新竹市政府透過文字表示，Candy Bird等創作者共同參與創作的塗鴉藝術，因牆面歷經多年，部分區域出現明顯髒污、褪色與漆面劣化情形，因此在進行空間改造工程規劃階段，擬針對整體牆面辦理清整作業，並施作仿清水模塗料，以統一牆面質感、提升整體視覺環境。

竹市府表示，秉持尊重創作、兼顧公共空間整體風貌原則，目前已主動暫停後續牆面相關作業，另將邀集相關單位召開研商會議，共同研議塗鴉牆面保存方式，將依研議結果建立後續管理維護機制。（編輯：戴光育）1140609