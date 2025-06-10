高市大寮81期忠義段公辦都更案 即起受理申請
2025/6/10 14:28
（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）高雄市都發局今天表示，大寮81期忠義段51地號都更案啟動2次招商，截至9月4日止受理申請。預估投資開發規模約新台幣30億元，此次招商將加速推動大寮區域轉型。
高市府公告大寮81期忠義段51地號都更案啟動第2次招商，為吸引優質開發團隊參與，市府優化招商條件，包括允許最多3家業者組成聯盟共同投標，委託3家專業估價師評估市場行情，延續共負比彈性試算機制。
市府也增設品質門檻，要求取得綠建築銀級、智慧建築合格級、無障礙建築與耐震標章。該案投標受理申請至9月4日止。
副市長林欽榮表示，此案基地緊鄰鳳林四路，距捷運橘線大寮站10分鐘車程，可串聯台88線快速道路，未來還能銜接規劃中的國道7號。
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都發局長吳文彥指出，此案基地位於鳳林四路與平等路交會處，周邊有2座特色公園，區位條件優越，生活機能成熟，具高度開發潛力。
都發局今天透過新聞稿說明，該案基地面積約0.83公頃，現為住宅區，容積率200%，預估投資開發規模約30億元，臨路側將退縮5米，打造友善人行空間，提升街廓品質。（編輯：張雅淨）1140610
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