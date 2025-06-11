連江縣長：中央若給15億元預算 願加入民進黨

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（中央社記者潘欣彤連江縣11日電）面對一般性補助款遭刪減，國民黨籍的連江縣長王忠銘昨天接受國民黨籍議員陳書建質詢時指出，若中央願給馬祖15億元，他願加入民進黨。民進黨馬祖黨部主委李哲宇今天回應，樂意當王忠銘入民進黨的推薦人。

王忠銘昨天答覆議員質詢時指出，連江縣政府社福預算僅能支應到8月，後續會動用縣庫賸餘，但也僅能勉強支撐到年底。若財劃法與預算爭議持續延燒，中央不撥款狀況下，明年恐將面臨向銀行借貸借新台幣15億元。

民進黨馬祖黨部主委李哲宇今天透過新聞稿指出，民進黨在馬祖服務不分藍綠，歡迎每一位有志之士加入民進黨，若王忠銘願意入黨，他非常樂意擔任推薦人。但若王忠銘只是把政黨政治當兒戲，在議場上耍嘴皮子，其實凸顯出國民黨立委陳雪生在國會砍預算，只是一場兒戲，更重傷馬祖發展。

李哲宇說，行政院長卓榮泰日前已表示，支持中央總預算立委其所屬地方會優先協助，王忠銘與其在馬祖演戲，不如趕緊向陳雪生反映，請他支持行政院追加預算，才是真正對馬祖好。

陳書建昨天質詢王忠銘，行政院刪減連江縣一般性補助款，縣府應如何因應。王忠銘回答時表示，縣府財政嚴峻狀態下，除暫緩部分項目實施外，已請府內各單位提出可節約預算項目，主計處也有列管措施。

王忠銘說，列管仍有極限，以社福政策為例，目前預算僅能支應到8月，後續會動用縣庫賸餘，讓社福補助不至於斷炊，但也僅能勉強支撐到年底。但若財劃法與預算爭議持續延燒，中央不撥款狀況下，明年恐將面臨向外借貸，依照縣府財務狀況，約可向銀行借新台幣15億元。

陳書建又問，王忠銘接受媒體訪問時提到不會訴願，後又與國民黨縣市首長赴台訴願，為何出現如此大轉折。而中央不願撥款給連江縣，是否因屬藍營執政「根不正苗不紅」。

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王忠銘回覆，媒體訪問當時，考量連江縣預算絕大部分來自中央，不願破壞與中央關係，故不考慮訴願。但報導披露後，多位藍營縣市首長來電與訊息勸他，不提訴願等於同意中央刪除一般性補助款，須先提訴願，才有機會以行政訴訟管道救濟。

王忠銘說，他一直在思考，若中央政府願給馬祖15億，他可以為縣民福祉加入民進黨，並強調願為鄉親犧牲「希望中央看到今天的直播」。（編輯：林恕暉）1140611