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男大生畢業前夕車禍亡 屏科大將授予學士學位

2025/6/12 13:46（6/12 14:06 更新）
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22歲曹姓男大生11日騎乘機車行經屏東縣萬丹鄉大昌路與大圳路口時，與49歲黃姓女子駕駛的汽車發生碰撞，曹姓男大生送醫不治。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 114年6月12日
22歲曹姓男大生11日騎乘機車行經屏東縣萬丹鄉大昌路與大圳路口時，與49歲黃姓女子駕駛的汽車發生碰撞，曹姓男大生送醫不治。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 114年6月12日
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（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）國立屏東科技大學曹姓大四學生昨天車禍身亡，無法參加14日畢業典禮，屏科大今天表示，曹姓學生已完成所有學分修讀，將授予學士學位，並將畢業證書交給家屬。

屏科大今天聲明表示，昨接獲警方通知，第一時間校安人員前往醫院並完成校安通報，聯繫系主任、班導師、家長等相關人員，協助急難慰問金、學生平安保險等申請作業，同時啟動班級心理輔導，針對此一事件，深表遺憾與不捨，並將持續加強學生交通安全駕駛觀念宣導。

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屏科大指出，曹姓學生平日在校成績優異，表現傑出，也有在系辦工讀，協助家中經濟，遺憾在畢業前夕發生意外，而曹姓學生在畢業前已完成所有學分修讀，將授予學士學位，並親自將曹姓學生的畢業證書交給家屬。

案件發生在昨天上午8時許，22歲曹姓男大生騎乘機車行經萬丹鄉大昌路與大圳路口時，與49歲黃姓女子駕駛的汽車發生碰撞，造成曹姓男大生送醫不治，確切事故原因由警方進一步釐清中。（編輯：黃名璽）1140612

#國立屏東科技大學
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#萬丹鄉
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