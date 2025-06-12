加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
中資背景宏泰貨船毀台澎海底電纜 中國籍船長否認犯行判刑3年
首頁 / 地方

中華電與連江縣府辦講座 助視障者運用智慧手機

2025/6/12 15:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘欣彤連江縣12日電）中華電信暨中華電信基金會，攜手連江縣政府以及淡江大學視障資源中心，今明2天舉辦助盲課程，透過志工與視障者1對1教學，學會運用輔助視障者的手機APP，縮短資訊落差。

中華電信今天發布新聞稿指出，與連江縣政府民政社會處，以及淡江大學視障資源中心，在連江縣南竿鄉舉辦「為EYE點亮希望」iPhone 助盲課程暨二手iPhone捐贈活動，共12名視障者參加。課程由淡大專業視障講師授課，中華電信馬祖地區20位同仁則擔任企業志工。

中華電信表示，課程使用中華電信與淡大共同專為視障者研發的「語音隨身助理」與「幫忙看見」APP，整合ChatGPT人工智慧，提供語音輔助、物品與文字辨識，社群互動等功能。課程結束後，視障者還能將學習用的二手iPhone手機帶回家。

連江縣政府民政社會處長曾玉花透過新聞稿指出，科技發展迅速卻也可能加劇資訊落差，感謝中華電信與淡江大學長期投入，讓離島視障朋友也能享有平等的資訊權利，實現科技無障礙的精神。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中華電信基隆營運處副總經理林佳儒表示，希望透過手機教學與實際操作，讓資訊科技成為視障朋友生活中的可靠夥伴，打破障礙、連結世界、落實數位平權。這不僅是技能的傳遞，更是一份用心的陪伴與支持。

中華電信說明，馬祖為今年度「為EYE點亮希望」計畫首站，未來會推展至台東、苗栗、雲林及台北等地，預計提供120支二手iPhone智慧型手機，透過數位課程，縮短視障者的數位落差。（編輯：林恕暉）1140612

#ChatGPT
#中華電信
#淡大
#連江縣政府
#淡江大學
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：