綠鬣蜥零星出沒南投 縣府盼儘早防堵擴散、完全移除

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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）綠鬣蜥近年零星出沒南投市、草屯鎮、埔里鎮等地，縣府農業處表示，綠鬣蜥主要棲息溪流兩側、沙洲、池塘、農園，影響生態也造成農損、驚擾民眾，須儘早防堵擴散盼達成完全移除。

外來種綠鬣蜥橫行南部，中部也有蹤跡，南投縣政府農業處、埔里鎮公所今天辦理綠鬣蜥移除宣導活動，鎮公所指出，近年南投逾半數鄉鎮也有零星綠鬣蜥出沒，呼籲民眾野外發現綠鬣蜥等外來種動物可撥1999通報，更不能飼養、棄置，以免造成環境更大危害。

埔里鎮公所指出，綠鬣蜥入侵高雄市、屏東縣等南部縣市，縣內則有南投市、草屯鎮、埔里鎮、名間鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉有發現紀錄，曾有綠鬣蜥出沒埔里鎮茭白筍田嚇壞採筍女工，埔里鎮枇杷里水塘旁則有民眾發現疑同1隻綠鬣蜥近2年體型成長不少。

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鎮公所表示，今天邀農業部生物多樣性研究所環教推廣師林湧倫，介紹綠鬣蜥如何成為入侵種、目前移除工作如何進行、通報處理流程等，現場也展示綠鬣蜥、海蟾蜍、斑腿樹蛙、亞洲錦蛙等活體，讓公所員工、里長等參加者近距離觀察認識，有助後續移除防治。

林湧倫透過埔里鎮公所新聞稿表示，綠鬣蜥成體體長可達1.8至2公尺，產卵數量可達30至80顆，背部具明顯鬣狀鱗片，除有利齒，長長尾巴也具攻擊性，移除須謹守「三要」，即人員要訓練、過程要安全、方法要適合，可戴防護手套、撈網或捕蟹鉗徒手捕捉，或索套、陷阱捕捉法與擊落捕捉法，確保人身安全。（編輯：陳仁華）1140612