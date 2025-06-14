肝基會免費肝病篩檢 苗栗縣南庄鄉民受惠

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（中央社記者郭宣彣苗栗縣14日電）肝病防治學術基金會表示，今天在苗栗縣南庄鄉南庄市場2樓提供30歲以上的南庄鄉民眾與具原民身分者，進行免費保肝完整篩檢及做腹部超音波檢查等，守護民眾健康。

肝病防治學術基金會發布新聞資料指出，今天在南庄市場2樓舉辦免費肝病、癌症指數、血液常規篩檢及腹部超音波檢查，盼幫助檢查異常的民眾，能到醫療院所接受治療或定期追蹤。

苗栗縣衛生局長楊文志表示，南庄是個多元文化聚落，除有客家人、也有賽夏族和泰雅族等居民，而此次肝基會帶著港澳台灣慈善基金會愛心獎的支持贊助，前進台灣的偏鄉原民部落，進行肝炎防治等檢查，也讓檢查異常民眾可到醫療院所接受治療及追蹤。

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肝基會肝病篩檢執行長劉泮甫說，肝臟病變常是靜悄悄發生，一旦發生不可逆的病變，如面對肝癌，要在腫瘤還未長大、出現症狀之前就先找到並根除。

肝基會表示，此次免費篩檢資格為30歲以上的南庄鄉民眾與具原民身分者，檢查項目包含肝病檢查、癌症指數檢查，以及血液常規檢查、腹部超音波檢查（肝臟、膽囊、腎臟、胰臟、脾臟）等，後續將寄送報告，若篩檢異常可協助至醫療院所追蹤及治療。（編輯：李錫璋）1140614