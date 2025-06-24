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新竹數位實中首屆錄取48人 吸引各地學生報考

2025/6/24 17:17（6/24 17:31 更新）
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新竹市數位實驗高中首度招生，2大管道共錄取48人。本屆新生主要來自新竹縣市公私立國中，少數來自苗栗縣與高雄市。圖為錄取生陳羽岑（左）、潘彥熏（右）與數位實中校長陳彥宇（中）合影。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年6月24日
新竹市數位實驗高中首度招生，2大管道共錄取48人。本屆新生主要來自新竹縣市公私立國中，少數來自苗栗縣與高雄市。圖為錄取生陳羽岑（左）、潘彥熏（右）與數位實中校長陳彥宇（中）合影。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年6月24日
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（中央社記者郭宣彣新竹市24日電）新竹市政府今天說，數位實驗高中今年首次招生共錄取48名學生，包含申請入學與特殊選才2管道，吸引來各地學生報考，展現師生對新設校理念與教學模式的肯定。

新竹市政府今天發布新聞資料指出，竹市數位實驗高中今年首度招生，在5月8日公告特殊選才錄取名單，並於6月16日完成公告申請入學錄取名單，此次錄取的新生，主要來自新竹市與新竹縣的公私立國中，少數來自苗栗縣與高雄市。

新竹市教育處表示，透過申請入學管道錄取的學生，會考成績介於1A至5A之間，多數也具備科技、語文、藝術等才能；另以特殊選才錄取者，雖無採用會考成績，但在如機器人、程式設計、語言能力、體育或藝文等領域都展現專長。

教育處說，高雄道明中學生潘彥熏以成績達5A4+向數位實中申請入學，且潘彥熏具AI模型編寫與火車辨識系統設計經驗，是因科學展覽會上得知學校消息後決定報名。

教育處表示，另透過特殊選才入學的新竹縣東興國中學生陳羽岑，具語文資優背景，曾獲教育部國語文競賽閩南語字音字形優等，陳羽岑的會考達5A7+。

教育處指出，數位實驗高中從114學年起招生，今年將招收普通班3班、共48名的高一新生，優先錄取新竹市、縣及苗栗縣學生，並逐年增設年級，至116學年度全校共9班，計144人。

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教育處表示，數位實驗高中採用實體與線上的混成的教學模式，落實選修制度，並重視學生的自主學習、跨域統整與問題解決能力，受惠於實驗教育的彈性與鬆綁，課程也規劃有移地任務，如可讓學生至海外學習，為學生打造個人化學習，培養學生多元展才。

數位實驗高中透過文字表示，未來將持續推動彈性課程與專題實作，期打造為創新教育的示範基地。（編輯：林恕暉）1140624

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